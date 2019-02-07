(Görüntülü) Bakan Cahit Turhan, basın mensupları ile buluştu (1)

'3 KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ'NİN PROJELENDİRMESİ TAMAMLANDI'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK), gerçekleştirilen programda, Bakanlığın 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin çalışmalar ele alındı. Bakan Turhan, Türkiye'nin karayollarında bugün 76 şehre bölünmüş yol giden bir ülke konumuna gelindiğini belirttiği konuşmasında, bölünmüş yolların yakıt ve zaman tasarrufuna katkısının yıllık toplam 17 milyar 771 milyon liraya ulaştığını söyledi. Son 16 yılda bin 560 kilometre çevre yolu yapıldığını aktaran Turhan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerini de tamamladıklarını vurguladı. Turhan, bu projeyle birlikte İstanbul Boğazı'nı üçüncü defa denizin altından geçmeyi planladıklarını kaydetti.



Bakan Turhan, 426 kilometrelik İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü Projesi'nde toplam 312 kilometrelik kısmın tamamlandığını belirterek, şunları söyledi:



92 KÖPRÜ VE 9 TÜNEL TAMAMLANIP, HİZMETE GİRECEK'



"Geriye kalan 114 kilometrelik kısmı da tamamlayıp projenin tamamını hizmeti açmayı planlıyoruz. Kuzey Marmara otoyolunda ise toplam 175 kilometrelik kesimi trafiğe açtık. Önümüzdeki ay da Çatalca-Yassıören arasında kalan 15 kilometrelik kesimi trafiğe açarak özellikle İstanbul'un Avrupa tarafındaki trafiği önemli ölçüde açacağız. Ankara'yı Aksaray-Nevşehir-Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu bölgesine bağlayacağız. Ayrıca bu yıl 205 kilometre bölünmüş yol, 92 adet köprü ve 9 adet tüneli tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz."



'UÇAK SAYIMIZI 550'YE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'



Turhan, havayolu ulaşımında 124 ülkede 318 noktaya uçulduğunu kaydettiği konuşmasında, uçak sayısının 515'e çıkarıldığını, havacılık sektöründe sertifikasyon işlemlerinin de artık milli olarak yapılmaya başlandığını söyledi. Turhan, 2019 yılı sonunda uçak sayısının 550'ye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.



Demiryolu faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapan Bakan Turhan, "Elektrikli hat uzunluğunu 2 bin 82 kilometreden 5 bin 467 kilometreye çıkarttık. Hizmete açtığımız Yüksek Hızlı Tren hatlarında 45 milyara yakın kişiyi taşıyoruz. Yenilenen İzmir-Aydın hattı da dahil olmak üzere tüm ana hatlarımızın yenilemesini tamamladık. Ayrıca Kars Lojistik Merkezi yapımına da devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanını yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlıyoruz. Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattında 2019 yılında test sürüşlerine başlayacağız" dedi.



Dünyanın en eski taşımacılık yöntemlerinden denizcilikte, işin mutfağından çalışmalara başladıklarını aktaran Turhan, "Yaptığımız atılımlarla tersane sayısını 78'e çıkarttık. Denizcilikte dünyada 15'nci sıraya yükseldik. Türk sahipli gemi filomuzu da 569’dan bin 511’e yükselttik. Türk bayraklı filonun, başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin taraf olduğu Paris Memorandumu uyarınca beyaz listeye geçmesini sağladık. Hatta 2018 yılında Türk bayraklı gemiler tüm yılların en iyi performansını gösterdi ve tutulma oranları Avrupa Birliği üyesi devletlerin bile altında yer aldı. 16 yılda inşa ettiğimiz 51 adet balıkçı barınağı ile sahip olduğumuz balıkçı barınağı sayısını 229’da yükselttik. Yurt içi taşımacılığımızın denizyoluna kaydırılması için kabotaj hattında çalışan gemilerimize 2004 yılında ÖTV’siz yakıt uygulamasına başladık. Yakıttan ÖTV’yi kaldırarak sadece 2018 yılında 383 bin ton ve 649 milyon TL’lik ÖTV’siz yakıt desteği sağlandı" açıklamasında bulundu.



Yapılan çalışmalarla birlikte telekomünikasyon sektörünün tam rekabete açıldığını aktaran Turhan, sektörde 450 farklı işletmecinin faaliyet gösterdiğini, 2003’de 28 Milyon olan GSM abone sayısının bugün 80 milyonu aştığını aktardı. Turhan konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:



"İnternet erişimine ivme kazandırdık. Geniş bant erişim yoktu, şimdi 74 milyon civarında abone var. Fiber altyapı uzunluğu 87 bin kilometreden 345 bin kilometreye çıkardık. Makineler arası haberleşme (M2M) ) abone sayısı 5 milyona ulaştı. Okullarımızın tamamına geniş bant internet götürdük. Yükseköğrenim yurtlarına da ücretsiz internet sağladık. İnsanların yaşadığı her noktaya telefon ve internet hizmetini götürüyoruz. Evrensel Hizmet kapsamında kırsal kesimdeki 2 bin 300 yerleşim yerine 4.5G kapsaması sağlayarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza mobil geniş bant internet hizmeti ulaştırdık. Bugüne kadar, bin 623 yerleşim yeri ve 431 askeri karakola kablosuz teknoloji ile sabit telefon ve geniş bant internet hizmeti götürdük. Bilgi ve iletişim sektöründe Ar-Ge desteğini başlattık. 'Gören Göz', 'Hayatın İçinde Ben de Varım' projeleriyle engelli vatandaşlarımızın engellerini kaldırıyoruz. e-devlet uygulamasını başlattık. Bugün 41,2 milyon kullanıcı, 493 kuruluşun 4 bin. 145 hizmetini buradan alıyor ve bir ayda ortalama 210 milyon işlem yapılıyor. Ticaret Bakanlığı ile başlattığımız proje ile e-Devlet Kapısı’ndan artık şirketlere de hizmet sunulmaya başlandı. Yaygınlaştırılması için kurumlarla çalışmalar devam ediyoruz. PTT işyerlerini yenileyerek çağdaş bir çehreye kavuşturduk ve yaygınlaştırdık. PTT Bank'ı kurduk. Hizmeti ülkemizin en ücra köşelerine götürdük. Hiçbir banka şubesi olmayan bin 323 yerleşim yerinde sadece PTT var. Artık 5 bin 60 PTT işyerinde aylık 30 milyon işlem yapılıyor."



Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Fizibilite Etüdü'nün bu yıl içerisinde tamamlanacağı müjdesini veren bakan Turhan, 2018 yılı içerisinde, Anlık Mesajlaşma Platformu'nun bazı kamu kurumlarının kullanımına açıldığını belirterek, "2019 yılı içerisinde yaygınlaştıracağız. Ulusal Elektronik Tebligat Projesi ile 2019 yılında tebligatların bu sistem üzerinden gönderimi de başlatacağız. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı da yine bu yıl içerisinde uygulamaya alacağız. Akıllı Şehir Uygulamalarına devam ediyoruz ve bu projelerinin 2019 yılında sayısını artıracağız. PTT’nin bu yıl içerisinde drone ile teslimatlarına başlamasını da planlıyoruz. Yine PTT tarafından başlatılan Türkiye Kart projesini 2019 yılında hayata geçireceğiz. Ulaşım kartı özellikli yerli ve milli yemek kartı projesi 2019 yılında yine PTT’nin iştiraki olan şirketimiz tarafından hayata geçirilecek" dedi.



"Üçte ikisi dağlık ve engebeli olan ülkemizin, coğrafi zorluklarına ve iklimsel şartların olumsuzluğuna sığınmadık" diyen Turhan, sözlerini şöyle tamamaladı:



"Demiryolu yaptık, bölünmüş yol yaptık, havalimanı yaptık, liman yaptık, tünel yaptık, viyadük yaptık, fiber kablo döşedik, uydu fırlattık. Türk milletine ve çalışanımıza güvendik, işe koyulduk. Ülke insanımızı layık olduğu yaşam seviyesine çıkarmaya ve modern bir ulaştırma ve haberleşme altyapısı sunmaya devam ediyoruz. Tüm olumlu gelişmelere rağmen 'Her işi bitirdik' diyemeyiz. Demiryolunda, karayolunda, havayolunda, denizcilikte ve haberleşme sektörlerinde, uzay ve havacılık alanında daha çok yapacak işimiz olduğunu biliyoruz. Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve halkımızın hak ettiği refahı yaşamasına imkan verecek projelere öncelik vererek yolumuza devam ediyoruz."



