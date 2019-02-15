(Görüntülü) 'Açılan yeni kuaförlerin daha iyi denetlenmesi lazım'

Selin GÜRSEL- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, () - İSTANBUL Kadın Kuaförleri Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Alkoç, "Tarifelerin kontrol edilmesi lazım. Açılan yeni kuaförlerin daha iyi denetlenmesi lazım. Belediyelerle bu iş için görüştük. Hepsinden bu konuda yardım sözü aldık. Dükkanlarda kullanılan su ve elektrik ücretlerinde iyileştirme yapılabilir" dedi. Döviz kurundaki dalgalanma ve kozmetik ürünlerinin fiyatının yükselmesi nedeniyle kuaförlerin masrafı arttı. Yüksek maliyetin müşterilere yansıtılmadığını belirten İstanbul Kadın Kuaförleri Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alkoç, son 1 yılda açılan güzellik salonunun yüzde 30'unun kapandığını söyledi. Maliyetlerinin yüzde 45 arttığını kaydeden Alkoç, "Döviz kurları aşağı indi; ama kozmetik ürünlerinin yüzde 80'i yurt dışından geldiği için bize çok büyük faydası olmadı. Aldığımız ürünlerde aşağı yukarı yüzde 40- 45 oranında artış söz konusu. Ama biz burada tarife fiyatlarını artıramıyoruz. Artırsak bile kuaförler bunu uygulayamıyor. Bugün saç boyama işleminin 150 liradan aşağı olmaması gerekiyor; ama maalesef birçok semtte bu fiyatları müşteriye yansıtamıyoruz" diye konuştu. 'SU VE ELEKTRİKTE İYİLEŞTİRME YAPILABİLİR' Kuaförlerin ayakta kalabilmesi için sektörde iyileştirme istediklerini vurgulayan Alkoç, "Üst kuruluşlarımıza da gerekli bilgileri veriyoruz. Kuaförlük tehlikeli meslek kuruluşları içerisinde yer alıyor. Tarifelerin kontrol edilmesi lazım. Açılan yeni kuaförlerin daha iyi denetlenmesi lazım. Belediyelerle bu iş için görüştük. Hepsinden bu konuda yardım sözü aldık. KDV oranları da çok yüksek. Dükkanlarda kullanılan su ve elektrik ücretlerinde iyileştirme yapılabilir" dedi. Taban tarifenin değişmesi gerektiğini savunan Başkan Alkoç, "Bu işin temizliği, sterilliği var. Kullanılan havlular mutlaka yıkanmalı, manikür malzemeleri sterilize edilmeli. Bütün bunlar maliyet demek. Bu şartlar altında fönü nasıl 5- 10 liraya yapabilirsiniz? Biz olması gereken fiyat listesini hazırlayıp, bakanlığa sunuyoruz. Onlar da onaylıyor ve kuaförlere 'Bu fiyatların da altında uygulayabilirsiniz' diyor. Ama İstiklal Caddesi'nde dükkanın kirası 20 bin lira, arka caddedeki dükkanın kirası 2 bin lira. Taban fiyatlarını biz belirleyip, iletiyoruz; ama 20 bin lira kira veren kuaför, o fiyatların üzerine çıkmak zorunda kalıyor. Mesela bir kadın geliyor, yüzüne ağda yaptırıyor, saçlarını boyatıyor; bu işlemlerde yüzde 18 KDV olmaması lazım. Bunlar mecburi yapılan şeyler" diye konuştu. Şu an sicilli 7 bin kişinin güzellik salonu sahibi olduğunu kaydeden Başkan Alkoç, yaklaşık 80 kuaförün, karşılık beklemeden kaçak salonları denetlediğini belirterek, şunları söyledi: "Geçen yıl 316 kuaför kapanmış. Bu da sene içinde açılan kuaförlerin yüzde 30'u kapandı, demek oluyor. Şu anda ise resmi olarak sicilli 7 bin kişi dükkan sahibi ve her dükkanda 3 veya 4 kişinin çalıştığını hesaplarsak kalfa veya usta ehliyetine sahip takriben 20 bini aşkın üyemiz mevcut. Eğitimler verdiğimiz kuaför arkadaşlarımız, birçok dükkanı gezerek, ortada yanlış bir durum varsa bize bildiriyorlar. Biz önce onlara 15- 20 gün süre veriyoruz, gerekli vasıfları yerine getirmeleri için uyarıyoruz. Eğer yapmazlarsa ilgili belediyeler ile iletişime geçerek, bu durumların önüne geçmeye çalışıyoruz. Çünkü bir iş yerinin açılması için usta ehliyetine sahip bir kişinin orada olması gerekiyor. Bunun gibi birçok şart sağlanmadığında, saç derisi veya yüzü yanan, kuaföre gidip, zarar gören birçok insanla karşılaşıyoruz ne yazık ki."