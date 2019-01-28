(Görüntülü) 6 aylık geçici işe 5 saatte 3 bin başvuru

DİYARBAKIR'da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle işe alınacak 2 bin kişi için 5 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvurdu. Kurum önünde kuyruklar oluşurken, başvuru süresinin cuma günü sona ereceği belirtildi.



İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü'nce TYP kapsamında kentte çeşitli kurum ve kuruluşlarda 6 ay için asgari ücretle alınacak 2 bin işçi için başvurular bu sabah başladı. Sabahın erken saatlerinde kurum önünde beklemeye başlayanlar, kuyruklar oluşturdu. İlk 5 saatte başvuru sayısı 3 bin kişiyi buldu. Cuma günü sona erecek olan başvuru sayısının başvuru bitiminde 20 bine ulaşacağı değerlendiriliyor.



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