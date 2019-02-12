(Görüntülü) 2019 hedefi yüzde 25 büyüme 16 milyon turist

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,()Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı 2019 sezon öncesi değerlendirme toplantısında, bu yıl yüzde 20-25 büyüme varsayıldığını belirterek, Bunu sağlarsak 16 milyonun üzerinde yabancıyı ağırlamış olacağız dedi. Antalya turizm sektörü temsilcilerinin 2019 yılı sezon öncesi koordinasyon toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Akra Hotel'de yapıldı. Toplantıya turizm sektörüyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük firmaların yöneticileri katıldı. 2018'in rekorlarla kapandığını dile getiren Vali Münir Karaloğlu, hep beraber iyi bir çalışmayla 2016'daki büyük kırılmadan sonra üst üste iki yıl önemli gelişmeler sağlanarak, 2018'in tüm zamanların en iyi sezonu olduğunu söyledi. 2019'a da büyük umutlar ve heyecanla girildiğini kaydeden Karaloğlu, ?2019'dan da beklentimiz 2018'in üzerinde yeni rekorların yaşanacağı bir yıl olması. 2019'da daha iyi bir sezon bekliyorsak daha iyi hazırlanmamız lazım dedi. HERKES TURİZMİN PARÇASI HALİNE GELMELİ Vali Karaloğlu, Antalya'da yaşayan herkesin, hangi kamu kurumu, hangi sivil toplum örgütü olursa olsun üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi. Karaloğlu, ?Biz eğer kentte bu havayı yakalayamaz, Antalya'da yaşayanları bu işin parçası, aktörü haline getiremezsek başarılı olamayız. Antalya'da bu işin heyecanını tam olarak sokağa indiremedik. Bunun çeşitli sebepleri var. Antalya'nın tarihi, doğası, turistle temas ettiremiyoruz. Biz ne kadar kaliteli oteller yapıyor olsak da insanımızla, kültürümüzle, gastronomimizle temas ettiremezsek bir müddet sonra yaptığımız iş sıradanlaşır diye konuştu. YENİ HEDEFE EN BÜYÜK KATKIYI ANTALYA KOYACAKTIR Antalya'nın artık ezberi bozması gereken bir dönemde olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, 2019'dan hem Antalya hem Türkiye'nin beklentisi büyük. Sayın Bakanımız Türkiye'nin 2023 hedeflerini revize etti ve 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefini 70 milyon turist 70 milyar dolara çıkardılar. Bu sektöre güvenerek yapıldı. Bugüne kadar başardıklarımızın üzerine yeni şeyler konulabileceğine inanıldığı için revize edildi. Bu hedeflere en büyük katkıyı koyacak il Antalya'dır. Antalya'da önemli işler, organizasyonlar yapılıyor dedi. 2019 ASPENDOS YILI Geçen yıl ilk defa temalı yıllarda Perge yılı ilan edildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, Bütün hedeflerimize ulaştık mı hayır, ama Perge'nin gündemde tutulması için çok önemli mesafeler de alındı. Geçen sene ilk denememizdi, bu sene Aspendos yılı dedik ve Aspendos'la ilgili kurumsal çalışmalar tamamlandı. Aspendos'u sadece tiyatrosuyla değil bütünüyle yeniden, Türkiye'nin ve Antalya'nın çok önemli bir değeri olduğunu anlatacak etkinlikler yapmamız gereken bir yıldayız dedi. 16 MİLYON HEDEFİ Nitelikli turizm ve turist için nitelikli işlere ihtiyaç olduğuna da işaret eden Vali Karaloğlu, Tour of Antalya, Runtolia gibi etkinliklere de herkesin destek vererek ana markanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 2019'da heyecan ve umutların büyük olduğunu kaydeden Karaloğlu, ?Geçen sene yüzde 30 büyümüştük. İnşallah bu sene de yüzde 20-25 büyüyeceğimizi varsayıyoruz. Bunu sağlarsak 16 milyonun üzerinde yabancıyı ağırlamış olacağız. Bu rakamlar büyük rakam ve gelen herkesin mutlu bir şekilde kentten ayrılması için birlikteliğe ihtiyacımız var diye konuştu. ESNAFA TEK FİYAT UYARISI Vali Karaloğlu, sezon öncesi turist taşımacılığı yapan şoförlerin eğitimi ve esnafın yerli ve yabancıya yönelik tek fiyat uygulaması konularında sektörü uyardı. Bu yıl taksi şoförlerinin de eğitime alınacağını dile getiren Karaloğlu, ?Trafik güvenliği, şehirdeki güven huzur ortamı önemli. Biz Antalya'nın dünyanın en huzurlu, güvenli şehri olması için bütün kurumlarımızla çalışıyoruz. Trafik güvenliği de en az bu konular kadar önemli. Esnafımız adına artık Antalya'da farklı fiyat uygulaması lafını duymak istemiyoruz. Herkes sattığının etiketini koyacak. Farklı fiyat uygulaması olmayacak. Geçen sene az da olsa bazı sorunlar yaşandı dedi. BÜYÜMEDE AVRUPA'DA BİRİNCİ Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya Havalimanı'na yapılan yeni yatırımlar ve hedeflerle ilgili bir sunum yaptı. Antalya Havalimanı'nın 180 bin metrekare kapalı, iki dış, bir iç hatlar olmak üzere 3 terminal, dört apronla hizmet verdiğini belirten Deniz Varol, 1999'da 4.9 milyon olan yolcu sayısının 20 yılda, 2018'de ortalama yüzde 10 büyümeyle 31.6 milyona yükseldiğini kaydetti. Toplam yolcunun yüzde 60'ını Rus ve Alman turistlerin oluşturduğunu anlatan Varol, Uluslararası Havalimanları Konseyi raporuna göre 25 milyon ve üzeri havalimanları arasında en büyük büyümeyi yüzde 21'le Antalya Havalimanı'nın yakaladığını, Avrupa'nın en büyük 30 havalimanı arasında da 31 milyon 680 bin yolcu sayısıyla 14'üncü sırada olduğunu dile getirdi. Ön rezervasyon bilgileri dikkate alındığında 2019 için yüzde 30 büyüme ve 14 milyon yabancı yolcuya hizmet verilebileceğini belirten Varol, bu rakamın daha da büyüyebileceğini ifade etti. KIŞ UÇUŞLARINDA YÜZDE 70 ARTIŞ HEDEFİ Dış hat uçuşlarının yüzde 80'inin mayıs-ekim arası gerçekleştiğini belirten Varol, kış dönemi uçuşların artırılmasına yönelik teşvik programı başlatıldığını söyledi. Varol, kış ayı yolcularını artıran havayollarını destekleme kararı alındığını, 25 havayolu şirketine destek verildiğini belirtti. Varol, yüzde 70 artışla 1.2 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi. Varol, pasaport kontrolünün ortalama 8 saniye, x-ray cihazından geçişlerin de ortalama 16 saniye olduğunu belirterek, Gerçekten Türkiye'de ikinci bir havalimanında olmayan, dünya standartlarının da çok üzerinde güvenilir hızlı rakamlar dedi. THY'DEN 11 DİREKT UÇUŞ BAŞLIYOR Toplantıda Türk Hava Yolları'nın Antalya'dan bu yıl itibariyle başlatacağı 11 direkt yurtdışı tarifeli uçuş noktaları da açıklandı. Antalya'dan Mart ayı itibariyle başlatılacak tarifeli direkt uçuşlar Amman, Cidde, Cezayir, Kuveyt, Moskova, St.Petersburg, Tel Aviv, Londra, Berlin, Stokholm ve Münih kentlerine yapılacak. Ayrıca Anadolu Jet'in Ercan Havalimanı'na direk uçuşları başlıyor.