(Görüntülü) 2018 ihracatı 1 milyar 755 milyon dolar

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,() ANTALYA, Isparta ve Burdur'u içine alan Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği'nin (BAİB) 2018 yılı toplam ihracatı 1 milyar 755 milyon dolar olarak açıklandı. Antalya 1 milyar 280 milyon dolarla Türkiye'de 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan 17 il arasında yer aldı. Üç ilin 2019 hedefi 2 milyar dolar. BAİB, 2018 yılı ihracat rakamları açıklandı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar ve yönetim kurulu üyeleri Abdullah Bulut, Hakkı Ergin Civan, Hatice Öz, Süleyman Çoban ve Bahadır Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, bölge ihracatının 2017 yılına göre yüzde 3 artışla 1 milyar 755 milyon dolar olduğu belirtildi. 1 MİLYAR DOLAR VE ÜZERİ İLLER ARASINDA 2018'de Türkiye ihracatının yüzde 7 artışla 168.1 milyar dolar olduğunu belirten Hakkı Bahar, 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısının 17 olduğunu, Antalya'nın da 1 milyar 280 milyon dolar ihracatla bu iller arasında yer aldığını kaydetti. Bahar, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapılan sektör sayısının ise 23 olduğunu belirtti. MADENCİLİK VE ÇİN İLK SIRADA Antalya, Isparta ve Burdur'un BAİB üzerinden gerçekleşen toplam 1 milyar 755 milyon dolarlık ihracatında sektörel olarak madenciliğin ilk sırada olduğunu belirten Bahar, ?2018'de en çok ihracat yapılan sektörler madencilik 485 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 449 milyon, kimyevi maddeler 166 milyon, mobilya-kağıt ve ağaç ürünleri 145 milyon, demir ve demir dışı metaller 106 milyon dolar. En çok ihracat yapılan ülkeler Çin 250 milyon, Almanya 121 milyon, Rusya 114 milyon, ABD 72 milyon, Romanya 61 milyon dolar dedi. ÇİN'E BLOK İHRACATI AZALDI Çin'e yapılan esas ihracatın mermer kaynaklı olduğuna dikkati çeken Bahar, ?Mermer ihracatında ağırlıklı blok ihracatı Çin'e. Çin blok ithal etmek istiyor, çünkü kendi fabrikasyonlarını kendileri yapma ihtiyacına girdi. Ama 2018'deki ticaret savaşının etkileri ve yeşil ekolojiye geçme ihtiyacı nedeniyle bazı fabrikalar kapatıldı. Çoğu proje durağan pozisyona geçti veya yavaşladı ve mermer ihracatı azaldı dedi. İHRACATÇI FİRMA SAYISI ARTTI 2017'de 1517 olan bölgedeki ihracatçı firma sayısının geçen yıl 1771'e yükseldiğini belirten Hakkı Bahar, geçen yıl 10 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülke sayısının ise 5 ülke daha artarak 37'ye, sektör sayısının da 19'dan 20'ye yükseldiğini kaydetti. Bahar, ihracatın dolar bazında değerinin de yüzde 7.27 artışla, 0.55 dolar iken 0.59 dolar seviyesine yükseldiğini dile getirdi. ÜÇ İLİN İHRACAT RAKAMLARI İllere göre ihracat rakamlarını da açıklayan Bahar, Antalya'dan 2017'de 1353 olan firma sayısının 1563'e yükseldiğini, toplam ihracatın 1 milyar 280 milyon dolar olduğunhu, en çok ihracat yapılan sektörlerin de yaş meyve ve sebze, madencilik, mobilya ve ağaç ürünleri ile kimyevi maddeler şeklinde sıralandığını söyledi. Bahar, Isparta'dan 175 firmanın 281 milyon dolar, Burdur'dan 174 firmanın 194 milyon dolar ihracat yaptığını kaydetti. 2019 HEDEFİ 2 MİLYAR DOLAR Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin son toplantısında Türkiye'nin 2019 yılı ihracat hedefinin 182 milyar dolar olarak belirlendiğini belirten Hakkı Bahar, Antalya, Isparta ve Burdur olarak BAİB'in 2019 yılı ihracat hedefinin ise 2 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı. Türkiye'nin 2023 yılı 500 milyar dolar hedefine uygun olarak BAİB olarak da 2023 hedefinin 5 milyar dolar olduğunu dile getiren Bahar, ihracata dayalı üretim sınai master planı yaptırmayı hedeflediklerini söyledi.