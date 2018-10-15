Google, Çin’de yeniden hizmet vermeyi değerlendiriyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ekim () – Google’dan yapılan açıklamaya göre, firma, ABD senatörlerine yeniden Çin’de hizmet vermeyi değerlendirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Google’ın yeniden Çin’de hizmet vermesi durumunda, ülkenin katı sansür politikasına nasıl uyum sağlayacağı belirtilmedi ancak “birkaç” alternatiflerinin bulunduğu belirtildi.