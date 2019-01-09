Google Assistant ile ilgili planlarını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ocak () – ABD merkezli arama motoru öncü şirketi Google, sesli ve yapay zeka (AI) destekli Assistant uygulamasının, uygulamalarının çoğunluğuna entegre edileceğini duyurdu.

Google’ın Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show’da yaptığı duyuruda, Assistant’ın Ocak sonuna kadar dünya genelinde yaklaşık bir milyar cihazda yer alacağı belirtilirken, ayrıca hem iOS hem de Android işletim sistemlerinde Google Haritalar’a da entegre edileceği vurgulandı. Assistant yıl içerisinde Samsung akıllı televizyonlarıyla uyumlu hale getirileceği ve Lenovo’nun da Assistant ile çalışan akıllı saatler üzerinde çalıştığı da eklendi.

Otel rezervasyonu ve havalimanlarında check-in uygulamaları sırasında kullanılabilecek olan Google Assistant, ayrıca yeni “Interpreter Mode” ile 27 farklı dilden çeviri yapabilecek