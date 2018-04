Global Girişimcilik Kongresi'ne 170’i aşkın ülkeden 7 bin kişinin katıldı

İstanbul, 20 Nisan () - Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistem liderleri paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (Global Entrepreneurship Congress - GEC), İstanbul’da dünyanın önde gelen iş ve girişimcilik ekosistem liderlerinin ilham veren ve ufuk açan konuşma ve panellerine sahne oldu. GEC18IST’te 170’i aşkın ülke ve Türkiye’den 7 binden fazla katılımcı yer aldı. Kongre’de 300’ün üzerinde uluslararası uzman konuşmacı, 150’den fazla oturumda izleyicilerle buluştu.

Dört gün boyunca İstanbul’da düzenlenen kongreyi değerlendiren GEC18IST Platform Başkanı Ali Sabancı, "GEC18IST, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi adına önemli bir işbirliği platformuna dönüştü" dedi ve ekledi:

"Her sene farklı bir ülkede gerçekleşen GEC’nin onuncu yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi ülkemizin girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat yarattı.

"Ayrıca GEC18IST İstanbul’da düzenlenen tek seferlik bir kongre olmanın ötesinde uzun soluklu bir dayanışma platformuna vesile oldu.

"Türkiye olarak global girişimcilik ekosisteminde aktif ve verimli bir şekilde rol alabilmemiz için, GEC18IST ile başlayan bu ortak dayanışma hareketinin gerçek bir platforma dönüştüğünü görmekten son dere mutlu oldum."

GEC Organizasyon Komitesi Platform Genel Müdürü Didem Altop da, "Dünyanın dört bir yanından katılan girişimcilik ekosistem paydaşlarını Türk ekosistemi olarak ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi ve Endeavor, Habitat, TIM ve TOBB ile birlikte İstanbul Organizasyon Komitesi ve 60 özel sektör ve 50 STK'nın birlikte hareket ettiğini vurguladı.

İstanbul’da 10. yılını kutlayan Kongre boyunca NASA Astronotu Greg Johnson, Guy Peri (P&G Chief Data Officer), Fadi Ghandour (Wamda Capital Chairman), Jeff Hoffman (Colorjar YK Başkanı), Yossi Vardi (4 Years From Now YK Başkanı), Daniel Isenberg (Babson Üniversitesi Girisimcilik Ekosistemi Projesi YK Başkanı), Christopher Schroeder (Yatırımcı ve “Startups Rising” Kitabı Yazarı), Kristen Schrieber (AB KOBİ Komisyon ve Politikalar Başkanı), Alex Salkever (Futurist ve “The Driver in the Driverless Car” Kitabı Yazarı) ve Zainab Salbi (#MeToo Kadın Hareketi Öncüsü), Silikon Vadisi Yönetici Direktörü Vera Shokina, MyGov India CEO’su Arvind Gupta, GEN Space Direktörü Stephan Reckie, VSpace News Kurucusu Valerie Vlasenko gibi uluslararası iş ve girişimcilik dünyası liderleri sahne aldı.

GEC18IST’te ayrıca Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Muhtar Kent (Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı), Hanzade Doğan Boyner (Doğan Online ve HepsiBurada YK Başkanı), Mehmet Göçmen (Sabancı Holding CEO’su), Erkan Duysal (Arçelik İnovasyon Direktörü), Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet Nane, Allianz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Garanti Bankası Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer ve kamu dünyasından TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız gibi isimler ilham veren konuşmalara imza attılar.

GEC’de, ana seansların yanı sıra endüstri ve ekosistem trendlerinin tartışıldığı Paneller, konu bazlı araştırmalar ve vaka çalışmalarının paylaşıldığı Learning Hub’lar, atölyelerin gerçekleştiği Workshop Hub'lar ve networking fırsatı yaratan saha ziyaretleri gibi birçok farklı aktivite gerçekleşti.

Kongre; “Innovation Culture”, “Exponential Thinking” ve “Zero Barriers” çerçevesinde STK, üniversite, lise, kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra girişimci ve yatırımcıları da ağırladı. Her sene farklı bir ülkede gerçekleşen GEC’nin onuncu yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi ülkemizin girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat oldu.

Tüm dünyada girişimcilik gündemini İstanbul’da belirleyen Kongrenin İstanbul’da düzenlenmesi ile ülkemizden “born-global” şirketler çıkmasına katkıda bulunulması ve İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik merkezi olarak dünyadaki yerini güçlendirerek, ülkemizi bir yatırım merkezi olarak konumlandırılması amaçlandı. (Fotoğraflı)