Gıdada fahiş fiyata karşı vergi önlemi!

Türkiye'de özellikle gıdalarda uygulanan fahiş fiyatlar vatandaşın tepkisini çekiyor. Yumurta ve ayçiçek yağı gibi ürünlerde yaşanan fiyat artışı vatandaşın cebini yakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimat üzerine kurumlar fahiş fiyata karşı adım atmaya başladı. Erdoğan'ın fahiş fiyat probleminin çözüme kavuşturulacağına dair açıklamasının ardından Gıda Komitesi'nin toplanmasına karar verildi. Bu hafta toplanacak olan komitede fahiş fiyat artışlarına yönelik hayata geçirilebilecek olan önlemler ele alınacak.

Gündem fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi

Türkiye gazetesinin haberine göre, TCMB Başkanı Ağbal, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ticaret Bakanı Pekcan ile Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın yer aldığı Gıda Komitesi'nin gündemi, koronavirüs döneminde talep artışı yaşanan gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi olacak.

Vergilerde düzenlemeye gidilecek

Gıda Komitesi tarafından ucuz tüketim seferberliği kapsamında çeşitli önlemler hayata geçirilecek. Vergilerde tekrar düzenlemeye gidilmesi konuşulacak. Ayrıca, ürünlerden bazılarına ihracat kısıtlaması getirilmesi ve önemli ürünlere alım garantisi sağlanması gibi hamleler de değerlendirilecek. Türkiye'de ilerleyen süreçte piyasa takibi ile stok takibi yoğun bir şekilde gerçekleştirilecek.

Ayçiçek yağı ve yumurta gibi ürünlerdeki fiyat artışı ele alınacak

Gıda Komitesi tarafından gerçekleştirilecek olan toplantıda ani şekilde yaşanan fiyat dalgalanmalarına yönelik alınacak önlemler tartışılacak. Aynı zamanda maliyetlerin azaltılmasına yönelik çözümler ele alınacak. Son dönemde fahiş fiyat artışı yaşanan ayçiçek yağı, yumurta, zeytinyağı ve bebek maması gibi ürünlere yönelik hamlelerde bulunulacak.

2020 senesinde koronavirüs nedeniyle talebin artış gösterdiği patates, soğan ve limon gibi gıdalarda ihracat kısıtlaması getirilmişti. Ürün temelinde ihtiyaç analizi gerçekleştirecek olan Gıda Komitesi, yine hangi ürünlerde ihracat kısıtlaması getirileceğini konuşacak.

Fiyatlar neden arttı?

Koronavirüs sebebiyle birçok ülke, ürettiği ürünü stoklama yöntemine başvurdu. Koronavirüsün olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen "bol para" politikası sebebiyle hammadde fiyatlarında artış görüldü. Üreticilerin girdi maliyetlerinin artması ürün fiyatlarına zam yapılmasına neden oldu. Döviz kurlarında yaşanan artış da fiyat artışını tetikledi. Spekülatif eylemler ve stokçuluk, ürünlerde fahiş fiyat artışına yol açan faktörlerden bir diğeri oldu.

Fiyat artışı nasıl engellenebilir?

Gıdada fahiş fiyat artışını engelleyebilmek için üretim hususunda ayrıntılı bir plan uygulanması gerekiyor. Et ve süt fiyatlarını doğrudan etkileyen yem konusunda dışa bağımlılığın mutlaka azaltılması şart. Temel gıda ürünlerinde KDV (Katma Değer Vergisi) oranlarının mutlaka takip edilmesi ve gerekli olması durumunda da azaltılması gerekiyor. Spekülatif eylemlere karşı kontrollerin artırılması önem taşıyor. Bu şekilde haksız rekabetin engellenmesi gerekiyor. Çiftçilere mutlaka destek verilmesi ve onların daha fazla üretim yapmalarının sağlanması da önem arz ediyor.

Fahiş fiyat artışında 300'den fazla firmaya ceza

Ticaret Bakanlığının yaptığı son açıklamaya göre, temel gereksinim ürünlerinde fahiş fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 375 firmaya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari para cezası kesildi. Söz konusu para cezası toplam 11 milyon 885 bin TL oldu. Bakanlık, bebek maması, tavuk, yumurta ve ayçiçek yağı gibi ürünlere yönelik denetimlerin de artırıldığını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 08:19