GfK: Almanya’da tüketici iklimi yükseliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ocak () – Almanya merkezli Pazar araştırma şirketi GfK, Almanya'da tüketici güveninin Ocak ayındaki 10.5 puan düzeyinden Şubat’ta 10.8 puana yükseleceğini öngörüyor. Yeni yıla güçlü başlayan Almanya’da GfK, 2019’da özel tüketimde ise yüzde 1.5 artış bekliyor.

GfK’ye göre, Almanya’daki genel tüketici durumu, yılın başında tüketici iklimi için olumlu gelişmeler olacağına işaret ederken, gelir beklentileri ve satın alma eğilimi de şimdiden yüksek düzeylerini aştı. Buna karşılık, ekonomik büyüme yönündeki genel durum, dördüncü kez üst üste zayıf kaldı.

Ekonomik görünüm ve gelir beklentileri arasındaki fark, yeni yılda da büyümeye devam etti. Bu duruma ek olarak satın alma eğilimi, artan gelir beklentilerinin etkisiyle geçen ayki kayıplarını telafi etti. Ocak’ta birikim eğiliminin de düşmesine rağmen, tüketici iklimi 0.3 puan değer kazandı.

Ekonomik beklentilerdeki gerileme ısrarla devam ediyor

Almanya genelinde ekonomik beklentiler üzerindeki gerileme yeni yılda da ısrarla devam ederken söz konusu gösterge Ocak’ta 3.4 puan düşüşle üst üste dördüncü kez gerileyerek 10.7 puana indi. Ekonomik beklentilerde söz konusu düzeyler en son Şubat 2017’de, göstergenin 9.7 puana gerilemesiyle görülmüştü.

GfK, tüketicilerin Alman ekonomisinin hız kaybetmeye devam edeceğini varsaymayı sürdürdüğüne dikkat çekti. ABD, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki ticari gerilimler ve belirsiz Brexit süreci, Almanya genelindeki ekonomik gelişme kapsamındaki olumlu görünümün küçülmesine sebep oluyor. Söz konusu durum, temel olarak ihracat performansını etkiliyor.

Tüketicilerin Almanya ekonomik görünümüne ilişkin endişeleri, Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamlarıyla desteklenirken, verilere göre Almanya ekonomisi 2018 yılında yüzde 1.5 büyüdü. Önceki iki yılda söz konusu büyüme yüzde 2.2 olurken, bu yılki ekonomik görünüm hafif tedbirli olunması gerektiğine işaret ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) Almanya GSYH’sinin 2019’da yalnızca yüzde 1.3 büyüyeceğini öngörüyor.

Gelir beklentileri gözle görülür bir şekilde arttı

Ekonomik beklentilerin aksine, gelir beklentileri 2019’un başında 6.1 puan artışla 59.9 puan düzeyine yükseldi. Söz konusu gösterge, Ağustos 2017’deki 61.4 puan düzeyinden bu yana görülen en yüksek düzey oldu.

Verilere paralel olarak gelir göstergesi, ekonomik görünümden uzaklaşmaya devam ederken, GfK’ye göre iş piyasasındaki olumlu görünümün sürekliliğini koruduğu göz önüne alındığında eğilim anlaşılabilir bir hale geliyor. Halihazırda yüksek olan ve yükselmeye devam eden istihdam ve çeşitli sektörlerdeki çalışanların yetersiz olması maaş görüşmelerinde çalışanların savlarını güçlendiriyor. Emekli maaşlarının, genel maaşlardaki duruma bağlı olması sebebiyle söz konusu durumdan emekliler de faydalanıyor. Ayrıca GfK, iş piyasasındaki söz konusu olumlu eğilimin, hafif güç kaybetme ihtimaline karşın, yıl boyunca devam edeceğini öngörüyor.

Satın alma eğilimi yükselişte

Artan gelir beklentilerinin yanında satın alma eğilimi Ocak’ta yüzde 4.5 puan artışla 57.6 puana yükselerek güçlenmeye devam ediyor. Söz konusu durum Aralık2ta görülen yüzde 4.4 düşüşün oluşturduğu olumsuz görünüm telafi ederken, Almanya genelinde tüketici güveni istikrarlı görünümünü sürdürüyor.

Tüketiciler ekonomik yavaşlamanın satın alma güçlerini etkilemesine izin vermezken, artan maaşlarla birlikte istikrarlı istihdam görünümü, tüketicilerin harcama yapma isteklerini artırıyor. Söz konusu durum göz önüne alındığında Avrupa Merkez Bankası’nın yeniden para arzını yükseltmesinin olası olduğunu belirten GfK, bu durumun da faiz oranları üzerindeki baskıyı yükseltebileceğine dikkat çekiyor.

Tüketici iklimi gelişiyor

GfK, artan gelir ve satın alma eğiliminin, Almanya genelinde tüketici iklimini de geliştirdiğini belirtirken, söz konusu durumda ayrıca birikim yapma eğiliminin Ocak ayında düşmesinin de etkili olduğunu vurguladı. GfK, tüketici ikliminin Ocak ayındaki 10.5 puan düzeyinde Şubat ayında 15.8 puana yükselmesini öngörüyor.

GfK Tüketici Uzmanı Rolf Bürkl, söz konusu öngörülerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“2019 genelinde GfK, Almanya genelinde tüketici harcamalarında yüzde 1.5’lik bir artış bekliyor. Tüketici ekonomisindeki olumlu görünümün ana sebepleri arasında iş piyasası ve gelir beklentilerindeki olumlu eğilimler yer alıyor. Buna rağmen, Alman tüketicilerinde ekonomik belirsizlik endişeleri de artarak devam ediyor. Örnek olarak, ticari gerilimlerinde görülebilecek olası bir olumsuz gelişme, ihracat durumunu da etkileyecek ve dünyanın önde gelen ihracat ülkelerinden Almanya üzerinde olumsuz bir etki bırakacak. Bu durumun işçilerin işlerini kaybetme endişelerini artırması durumunda tüketici iklimi de tehlikeye girecek ve söz konusu öngörüyü tehlikeye atacak.”