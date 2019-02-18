'GetirYemek' hizmete açıldı

İSTANBUL, () - Mobil teslimat uygulaması Getir, yeni girişimi ‘GetirYemek’ ile yemek siparişi sektörüne adım attı. Kişiye özel hizmet sunan uygulama ile yemeğin dakikalar içerisinde kullanıcılara ulaştırılması hedefleniyor.

Bin ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılarına ulaştırmayı amaçlayan mobil teslimat uygulaması Getir, yeni hizmete açtığı ‘GetirYemek'i İstanbul'da düzenlediği toplantıyla tanıttı. Yeni uygulamada market ürünleri haricinde artık yemek de kullanıcılara ulaştırılacak. Ayrıca, siparişler birleştirilmiyor ve her bir sipariş ayrı teslimatta gönderiliyor. Yemekler, özel izolasyona sahip ‘Thermobox’ sepetlerde taşınarak sıcaklıklarını koruyor. Sipariş durumunun canlı olarak takip edilebildiği uygulamada kullanıcılar, harita üzerinden siparişlerinin kendisine ne zaman ulaşacağını da anlık olarak izleyebiliyor.

7 Şubat’ta hayata geçen GetirYemek’e binin üzerinde restoran iş ortağı oldu. 2 bin kişilik ekibiyle hizmet veren Getir, yeni girişimiyle 500’ün üzerinde kişiye de istihdam sağladı.

7 GÜN 24 SAAT SICAK YEMEK

Yeni girişimi değerlendiren Getir Kurucusu Nazım Salur, "Dünyada örneği olmayan uygulamamız Getir ile yepyeni bir girişime daha imza attığımız için çok mutluyuz. Halkımıza kaliteli hizmet için her gün daha fazla çalışarak, yemeklerini Getir güvencesi ile 7 gün 24 saat kullanıcılarımıza ulaştıracağız. Yüzde yüz Türk girişimi olarak halkımıza ve teknolojimize güvenimiz tam. Getir ile daha önce yapılmamış bir sistemi hayata geçirmiştik şimdi 3,5 yıldır uzmanlaştığımız alanda yeni bir girişim ile kullanıcılarımızın hayatını daha da kolaylaştıracağız. Sahip olduğumuz kalite ve güven anlayışıyla zamanla yarışan İstanbulluları 7 gün 24 saat sıcak yemek ile buluşturacağız. Kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap vererek hızımızı yemek alanında da göstermeyi hedefliyoruz. 2018 yılında elde ettiğimiz başarıları 2019 yılında artırıp kullanıcılarımızın memnuniyeti için daha çok çalışacağız. Halkımızın standartlarını yükseltip onları mutlu edebildiğimiz için çok gururluyuz” dedi.

2018 DEĞERLENDİRMESİ, 2019 HEDEFİ

Toplantı sonunda ayrıca 2018 yılı değerlendirmesi de yapıldı. Geçtiğimiz yıl 5 milyon sipariş ile 2017 yılına göre 2.6 kat büyüyen Getir, cirosunu da 300 milyon liraya yükseltti. 700’ü aşkın motosiklet ve 250 adet araç filosu ile İstanbul nüfusunun yüzde 95’i hizmet alanına giren uygulama, bayilik anlaşmalarıyla da istihdam oranını ikiye katladı. 2019 yılında yüzde 150 oranında büyüme hedefleyen Getir, cirosunu da 2 kat artırmayı planlıyor.

EN ÇOK NELER GETİRDİ?

Getir kullanıcıları gece 00.00 ve sabah 06.00 arasında en çok su, ekmek, maden suyu, gazlı içecek ve gofret siparişi verirken uygulamayı erkeklerin yüzde 53’ü kadınların da yüzde 46’sı kullandı. Vegan ürün alternatiflerinin de bulunduğu uygulamada aktif kullanıcıların yaş ortalaması 25-35 arası.