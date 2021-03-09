Gençlerde Artık Kredi Alabilecek! Gençlere Kredi Veren Bankalar Hangileri

Genel olarak bankalar 18 yaşında genç müşterilerine kredi vermiyor. Fakat bu sistem artık genç kredisi ile değişebilir. Detaylar ise haberimizde…

Birçok vatandaşımız, aileler ve gençler bankaların artık sigortalı genç çalışana da kredi vermesini talep ediyordu. Şikayetler doğrultusunda ise yeni düzenleme geldi! Gelen son bilgilere 17 yaşındaki gençlerde ilerleyen günlerde kredi başvurusu yapabilecek. 17 yaşındaki gençlerin kredi alabilmesi içinse sigortalı olması gerekiyor. Sigortalı çalışan gençler, bankalardan diğer yetişkinler gibi kredi alabilecek. Fakat gençlerin kredi alması için bazı koşullar bulunuyor.

Gençlere kredi kampanyası için görüşmelere devam edense şu anlık iki banka var. Bunlardan biri Ziraat Bankası diğeri Vakıfbank.

FAİZDEN KORKMAYA GEREK YOK

Gençlere verilecek krediler de ise korkulan diğer bir unsur yüksek faiz oranlarıydı. Gençlere kendilerine verilecek kredilerin çok yüksek faizli olmasından ya da vade sürelerinin kısa olmasından korkuyordu. Fakat boşuna korkmalarına gerek yok.

Ziraat banaksı tarafından gelen açıklamaya göre banka genç müşterilerine de kredi vermek için kampanya başlatacağını ve faiz oranlarının da değişmeyeceğini açıkladı. Yani gençler kredi almak için yüksek faiz oranları altında ezilmeyecek. Yine vade konusunda da banka diğer tüm ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi bu kampanyasında da 36 ay vade imkânı sunuyor.

Diğer bir kamu bankası Vakıfbank da gençlere kredi vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Vakıfbank da yine gençlere kredi verirken yüksek faiz oranları talep etmeyecek. Banka bunun yanında sunacağı kampanyanın detaylarını henüz tam olarak paylaşmadı. Fakat banka 48 ay vade seçeneği ile gençlere kredi sunacak.

KREDİ ALACAK GENÇLERDEN İSTENEN ÖN KOŞULLAR NELER?

Gençlere kredi verirken bankalar bazı ön koşullar da talep edecek demiştik. Bunlardan ilki gencin sigortalı bir işe sahip olması. Diğeri ise kefil. Gençlerden kredi almaları için kefil talep edilecek. Kefil talebini her bankanın isteyeceğinden şüpheliyiz fakat bazı bankalar kendilerini garantiye almak için isteyeceklerdir.

Düzenli geliri olan gençlere verilecek bu kredi de gençlerin ailesinin adresleri de alınacak. Böylece herhangi bir sorunda aileyle direkt olarak iletişime geçilebilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Gençler başvuruları bankaların mobil şubeleri ya da internet şubelerinden de hızlı bir şekilde yapabilecek. Bunun haricinde gençlerimiz kredi başvurularını diledikleri banka şubesinden de gerçekleştirebilirler.

