Geliri 3500 Altında Olanlara Kira Desteği Geliyor! Son Dakika Kararı Bu Kiraları Artık Devlet Karşılayacak

Salgın dönemiyle birlikte vatandaşlarımıza birçok konuda destek sağlanıyor. Bu desteklere de her gün bir yenisi ekleniyor. Salgın dönemlerinde ihtiyaç sahiplerine biner liralık destekler yapışmıştı. Daha sonra da uygun faizlerden kredi desteği sunulmuş hatta esnaflar için faizsiz kredi destekleri bile gelmişti.

İhtiyaç kredileri de yine vatandaşa sunulmuştu. Bu dönemde su harcamalarından bazı vergiler kaldırılmış ve birçok kurum tarafından ihtiyaç sahipleri için destekler toplanmıştı. Bir yeni son dakika yardımı daha geldi! Hükümet tarafından açıklanan son dakika haberine göre konut destekleri geliyor! İşte ayrıntılar haberimizde…

KONUT DESTEĞİ GELİYOR!

Hükümet tarafından açıklanan son dakika haberine göre vatandaşlarımız için bir destek daha geliyor! Brüt asgari ücretin aşağısında maaş alan vatandaşlarımız için ücretsiz ve karşılıksız olarak konut destekleri yapılacak. İşte Meclise yapılan konut teklif yasası ve tüm ayrıntıları derledik.

3500 TL’NİN ALTINDA ALANLARA MÜJDE

Müjdeli haberler vatandaşlarımız için gelmeye devam ediyor. Yeni bir konut desteği daha yolda. CHP Hayat Milletvekili olarak görev alan Serkan Topal tarafından meclise yeni kanun teklifi önerildi. Eğer bu kanun teklifi kabul edilirse vatandaşlarımız için kira desteği gelecek!

Korona virüs salgını birlikte geçim sıkıntısı yaşayan binlerce vatandaşımız oldu. Bu vatandaşlarımız içinse yeni bir destek daha yolda! Kira destekleri içinse meclise yasa verildi. Eğer Meclise sunulan bu teklif kabul edilirse ihtiyaç sahibi ailelere kira destekleri yapılacak.

Kanun teklif ise anayasanın 5.madedesine dayanarak sunuldu. Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yapılan bu destekle birlikte vatandaşlarımız barınma olan en temel haklarından birinden mağdur kalmak zorunda olmayacak.

KİMLER ALABİLECEK?

Destekten yararlanmak içinse gerek maddeler belli oldu. İşte o koşullar;

Aylık hane geliri brüt asgari ücretin altında olan, hiçbir işte çalışamayan, düzenli işi olmayan aileleri kapsıyor

Hak sahiplerinin bulunduğu iller olması gerekiyor

Tahsis edilecek konutların özellikleri ve nasıl temin edecekleri gibi koşullar ise Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

YASA KABUL EDİLİRSE

Eğer söz konusu yasa çıkarsa şüphesiz ki binlerce ailemiz oldukça derin bir nefes alacaktır. Hükümet kanadından gelecek son dakika gelişmelerini ise sizler için paylaşmaya devam edeceğiz.