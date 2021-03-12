Gelir Belgesiz Kredi Kartı Veren Bankalar 2021

Kredi kartı sahibi olmak her anlamda hayatımızı kolaylaştırıyor. ATM’lerden para çekimi yaparken ya da alışverişlerimizde bize yardımcı oluyor. Birçok kredi kartında bulunan taksit özelliği ile limitimiz üstündeki ihtiyaçlarımızı bile kredi ya da borca girmeden karşılayabiliyoruz. Teknolojinin nimetlerinden yararlandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran kredi kartları ile de artık nakit taşıma sıkıntısından kurtulmuş oluyoruz. Param kayboldu ya da çalındı mı gibi kafamızı rahatsız eden düşünceler olmuyor. Kredi kartlarının pek çok yararı olduğu kesin peki herkes kredi kartı nasıl alınır? Gelir belgesi olmayan vatandaşlar kredi kartı alabilir mi? Gelir belgesiz kredi kartı almak isteyen vatandaşlarımızın işte bilmesi gerekenler;

Hiçbiri geliri olmayan ya da daha önce sigorta da çalışmamış vatandaşlarımız da kredi kartı almak istiyorlar. Peki geliri olmayan ev hanımları ya da daha önce bir işe girmemiş bireyler kredi kartı alabilirler mi?

GELİR BELGESİZ KREDİ KARTI ALINIR MI

Kredi kartı hayatımızı kolaylaştırsa bile bankalar kart sunarken bazı koşullar arıyor. Eğer hiçbir gelir kaydınız yoksa yine de bankadan kredi kartı alabilirsiniz. Fakat burada bakılan koşul da kredi notunuz oluyor. Eğer kredi notunuz yüksekse ve bankada hesabına para giriş ve çıkışları oluyorsa sizde başvurunuzla birlikte kredi kartı alabilirsiniz.

Fakat hiçbir geliriniz yoksa ya da hesabınıza bir para giriş – çıkış işlemi olmuyorsa kredi kartı alma şansınız oldukça düşük.

GELİR BELGESİZ KREDİ KARTI ALMA

Vatandaşlarımızın gelirleri yok ve kredi kartı almak istiyorlarsa size kredi kartı verecek banka, hesabınızın olduğu bankadır. Diğer bankalar tarafından reddedilme şansınız varken büyük ihtimalle hesabınızın olduğu banka size kredi kartı verecektir.

Fakat bankada eğer bir hesabınız yoksa ve şimdiye kadar hiçbir işte çalışmadıysanız kredi kartı alma imkânınız oldukça düşük. Bunun nedeni Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı verirken aranılan koşulların daha da sıkı hale getirilmesi.

GELİR BELGEM YOK NE YAPABİLİRİM?

Gelir belgeniz yoksa daha önce hiç çalışmadınız bankada da bir hesabınız yoksa yine de kart alabilirsiniz. Öncellikle herhangi bir bankada hesap açarak banka kartı talep edebilirsiniz. Bu banka kartlarında kredi kartı özelliklerinin bazıları varken bazıları yoktur.

Örneği kredi limitiniz ya da taksit bölme seçeneğiniz olmayacak. Fakat yanınızda nakit para taşıma sıkıntısından da kurtulacaksınız. Paranızı karta yatırabilir ve ödemelerinizi kolayca (internette ya da gerçek hayatta) yapabilirsiniz.