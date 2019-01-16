"Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı" 8 fuarı birleştiriyor

İstanbul, 16 Ocak () - Sektörlerindeki en son ürün ve hizmetleri bir araya getiren "FIT’19-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı" (Future Industrial Technologies Fair ’19), sekiz ayrı endüstriyel fuarı tek çatı altında birleştiriyor.

FIT ’19 kapsamında; Otomasyon, Elektrik Elektronik ve Enerji, Hidrolik-Pnömatik, Bina Otomasyonu ve Zayıf Akım Sistemleri, Makina, Kaynak Teknolojileri, Yüzey İşlem Teknolojilerive Taşıma, Kaldırma ve İstifleme Sistemleri fuarları katılımcılarına potansiyel müşterileriyle tanışma fırsatı sunacak.

Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Melis Üstün Hanay, 21 Şubat’ta Fuar İzmir’de başlayacak FIT'19'un fikir altyapısını şöyle açıklıyor:

"Hayal etmeden geleceğin endüstrisini kuramayız. Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı yerli organizasyonu olan Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı tam da bu yüzden önemsiyoruz.

"'Hayal Et, Parçası Ol, İşini Geleceğe Taşı' yaklaşımını öneriyor, katılımcı ve ziyaretçilerimizi bu amaçla bir araya getiriyoruz. Bugün artık Türkiye sanayisi için geleceği gerçeğe dönüştürme zamanı.

"Geçen yıl fuarımızda farklı sektörlerden 152 katılımcı firma ve 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırladık.

"İstanbul’un karmaşasından uzak, çok daha konforlu ve Türkiye’nin her yerinden zahmetsizce erişilebilen bir fuar alanında bulunmamız da en önemli avantajlarımızdan biri.

"Fuarımızın bu yıl da tüm katılımcı firmalara maksimum görünürlük sağlayacağını ve ziyaretçilerimize ufuk açan çözümler sunacağını şimdiden söyleyebiliriz."

FIT’19, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla fuar alanında özel bir ada kuracak. Kadın girişimciler tarafından kurulan ya da kadın ortaklı firmalara, Kadın Girişimciler Adası’nda 20 metrekare stant alanı ücretsiz olarak sunulacak.

21-24 Şubat tarihleri arasında saat 10.00’dan itibaren ziyaret edilebilecek FIT ’19-Geleceğin Teknolojileri Fuarı, Ege Bölgesi’ndeki en büyük ve en kapsamlı fuar kompleksi olan Fuar İzmir’de düzenlenecek. (Fotoğraflı)