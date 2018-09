Geleceğe damga vuracak teknolojiler İstanbul’da konuşuldu

İstanbul, 30 Eylül () – Bu yıl ilk kez Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream ve ­VMware markalarını bir araya getiren Dell Technologies Forum 2018 kapsamında dönüşüme hazır olmak için atılması gereken adımlar konuşuldu.

Etkinliğin ana konuşmacısı Dell EMC Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Mohammed Amin, “Gelecek için İnovasyon” sunumuyla BT profesyonellerinin karşısına çıktı. İnsan ve makine işbirliğinin bir sonraki döneminden söz eden Amin, 2030’da makine öğrenimi ile başka bir dünyada yaşanacağını belirtti. İşletmelerin yaşanan değişime ayak uydurmakta zorlandığını dile getiren Amin, Dell Technologies ile Institute of Future’ın 17 ülkede gelişen teknolojilerin iş modellerini nasıl etkileyeceği üzerine yapılan araştırma sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57’si değişimin hızına ayak uydurmakta zorlandığını, yüzde 42’si ise gelecek 10 yılla nasıl baş edebileceğini bilmediğini, yüzde 50’si gelecekteki 10-15 yıl içerisinde bulunduğu sektörün nasıl olacağını öngöremediğini ve yüzde 93’ü 2030’da dijital bir işletme olmak için çalıştığını belirtti.

Yapay zekanın etki edeceği alanlar hakkında örnekler veren Amin, insanların yaşam kalitesini artırmak için yapay zekanın dahil edildiği dijital asistan, endüstriyel robotlar ve akıllı evlerin önümüzdeki döneme damgasını vuracağını vurguladı. Üretim alanında ise fabrikaların tamamen yapay zekâ ile yönetilen sürece geçeceğini belirten Amin, yapay zeka temelli altyapılarla birlikte sürücüsüz araçlar ve insan eli değmeyen müşteri hizmetlerinin iş süreçlerinin 2030 yılında günlük hayatın bir parçası olacağını dile getirdi.

İnsan ve makine iş birliği farklı bir noktaya geçecek

İnsan ve makine iş birliğinin geleceği noktayı değerlendiren Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu, şöyle konuştu:

“Dijital dönüşümün artık bir zorunluluk haline geldiğini, neyi nasıl yapmaları konusunda müşterilerimizi, ilgilenen son kullanıcıları ve kurumları bilgilendirmeye çalışıyoruz. 2030 yılı için diyoruz ki; insan ve makine iş birliği bir başka noktaya geçecektir. Ortada konuşulan çok sayıda teknoloji var; yapay zeka, makine öğrenimi, bulut bilişim, nesnelerin interneti, büyük veri ve büyük verinin analizi. Aslında bunların her biri kendi içinde çok detaylı ve derin teknolojiler olsa da bir arada çalışmadıkları sürece bir anlam ifade etmiyor. Buzdolabının veya tost makinesinin internete bağlı olmasından bahsediyoruz. Aslında ana hedefimiz bu değil, bu sadece şu anda başlamış küçük bir şey. Varmaya çalıştığımız nokta 'karanlık fabrika' diye söylediğimiz; hiç insanın çalışmadığı, herhangi bir ısıtma ve aydınlatma sisteminin bulunmadığı, bir uçtan ham maddenin veya yarı mamulün girdiği diğer uçta ise ürünlerin çıktığı bir iş modelinden söz ediyoruz. Burada cihazların birbirleriyle (nesnelerin internetiyle) konuştuğu, yapay zeka ile karar verip çalıştığı ortamlar kurmak önem taşıyor.''

Elektronik atıklardan üretilen yüzük İstanbul’da sergilendi

Dell Technologies Forum 2018, Dell iş birliğiyle ünlü girişimci ve aktivist Nikki Reed’in elektronik atık kullanılarak tasarladığı yüzüğe ev sahipliği yaptı. E-atığın veya başka bir deyişle kullanıldıktan sonra atılan elektronik ekipmanların, çevre üzerindeki yaygın etkisini ve döngüsel bir ekonomi geliştirmek için sektörler genelinde iş birliği yapma fırsatını vurgulamak amacıyla hayata geçti. Nikki Reed, markası olan “Bayou with Love, The Circular Collection” serisini, tamamen Dell’in geri dönüşüm programından elde edilen altından faydalanarak tasarladı.

Dell’in pilot programı kapsamında kullanılmış elektronikler, çevreye duyarlı bir çıkarma süreci yürütülerek çevreci ortağı Wistron GreenTech tarafından bağımsız bileşenlerine ayrılıyor. Ana kartlardan çıkarılan altın da bunun sonrasında Dell’in kapalı döngü tedarik zincirinin parçası olarak yeni bilgisayar ana kartlarına geri kazandırılıyor veya başka ürünlere dönüştürülüyor. Dell, Legacy of Good programının bir parçası olarak, 2020’ye kadar 45 milyon kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş içeriği ürün portföyüne kazandırmayı hedefliyor. (Fotoğraflı)