GE/ Özsoy: İnovasyon Barometresi’nden KOBİ sinyali geldi

General Electirc CEO'su Canan Özsoy, General Electric'in (GE) 2000'den fazla teknoloji karar vericisinin katıldığı bir araştırma olan İnovasyon Barometresi sonuçlarını açıkladı ve KOBİ'lerin teknolojide itici güç olmaktan giderek uzaklaştığına işaret etti.

Ünlü yatırımcı Mark Mobius’un açılış konuşmasını yaptığı Sabancı Üniversitesi Finansal Mükemmeliyet Merkezi (CEF) Konferansı’nda konuşan Özsoy, "Türkiye’de Özel Sektör ve Geleceğe Giden Yol” adlı panelde şu değerlendirmeleri yaptı:

"İnovasyon Barometre’sinin bu seneki sonuçları son derece enteresan:

"Ülkenizde inovasyonun itici gücü kimdir? Sorusuna önceden verilen cevapta çok uluslu şirketlerin payı ciddi artmış. Yerel şirketler sabit kalmış. Kaybeden KOBİ’ler olmuş.

"Babam aydın ve çocukların çalışması gerektiğini düşünen biriydi. Banka sıra bekleyicisiydim. Tost çay verirlerdi.

"Oradan buraya gelindiğinde şimdi cepten kredi aldığımız bir noktadayız. Bankacılık sektörü bunu çok iyi başardı.

"Ama buzdağının görünen tarafı bu. Yüzyılı aşan şirketler kendilerini yeniden yaratır ve sorgularlar.

"Önce kendimizin ve mühendisliğimizin dijital dönüşümünü yaptık.

"GE olarak tarihte ilk işimiz Procter&Gamble’ı işinden etmekti. ‘Ben insanlarla konuşup neye ihtiyaçları olduğunu öğrenirim’ demiş kurucumuz Edison da.

"Ofiste artık odam yok, bir dolabım bile yok. Çalışanlarımızla birlikte müşteriye yakın bir şekilde çalışıyoruz.

"Hayatımızı sürdürülebilmemiz ve daha verimli bir şirket olmak için yeni bir şey icat etmemize gerek yok, var olanları daha verimli kullanmaya ihtiyacımız var.

"İcat etmiş olmak ve kullanmak arasında çok büyük fark var.

"İnovasyona, endüstrilerin dönüşümüne ilgimizden dolayı inovasyon barometresi adı altında 2000'den fazla teknoloji karar vericisinin katıldığı bir araştırma yapıyoruz.

"KOBİ’ler bir ekonominin sürdürülebilir büyümesinin çok önemli bir kısmı. Ama KOBİ’lerle bağ sağlamlaşacağına zayıflıyor.

"İnovasyonun önündeki engeller nelerdir? Sorusuna cevap heryerde yatırım ve finansman eksikliği olarak verildi.

"Risk alamama, üst yönetimin destek vermemesi ve kurum içindeki atalet diğer engeller.

"Korumacılık politikaları ve yerlileşme politikaları genelde iyi bulunmaz ama altını araştırdık, tüm dünyada korumacılık yükselişte.

"Keza ülkemizde de yerli ve milli anlayışı giderek yükseliyor.

"Sabancı Üniversitesi çok kapsayıcı bir üniversite, beni 52 yaşımda kabul ettiler.

"Enerji teknolojileri master programını görünce okudum. Sınıf ortalama yaşı 28’di bana rağmen.

"Notlarım çok güzeldi o yüzden popüler bir öğrenciydim.

"Bulunduğum zaman dilimini çok seviyorum. İstanbul'dan Ankara'ya telefon etmek iki günlük maceraydı, o dönemi de gördüm.

"Finans sektöründeki oyuncular tüm sektörlere göre cirolarından dijitalleşmeye en çok pay ayıran şirketler.

"Buna rağmen finans dışı oyuncular finans sektörünü değiştiriyor.

"Alibaba beş yıl önce Ant Financial’ı kurdu. Önce AliPay vardı. Dünyanın en büyük bankalarının olduğu Çin’de 15 milyar dolarlık bir halka arz gerçekleştirdi Ant Financial.

"Havacılık şirketimiz var, uçak motoru yapıyoruz. Patent portföyümüz var. Son iki uçak motoru yaptık, tüm zamanların performans ve satış rekorlarını kırdı.

"Eskiden motor vardı, açıp parça değiştiriyorduk. Sonra çok pahalı olmaya başladı. Sensörlerin gelişmesiyle birlikte gelişti gelişti, inanılmaz bir noktaya geldi.

"İlk bilgisayarım 250 megabyte’dı.

"Her bir dakikada her iki uçaktan biri GE motoru diye düşünürseniz, ciddi veri topluyoruz. Emniyet için kullanıyoruz, hem de satış sonrası servis bakım maliyetlerimizi optimize etmek için kullanıyoruz.

"Ama motorun bilgisini nasıl anlık gördüğümüz önemli olan.

"Rüzgar santrallerinde de aynı şeyi yapıyoruz, türbinler birbiriyle konuşuyor. Yüzde 20 verimlilik artışı sağlıyoruz."