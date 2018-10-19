Gates Vakfı az gelişmiş ülkelere ödeme sistemi hizmeti için Ripple’la anlaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Ekim () – Bill ve Melinda Gates Vakfı, banka erişimi olmayan az gelişmiş toplumlara finansal erişim imkanı sunabilmek için ABD merkezli blockchain (blok zinciri) şirketi Ripple ve dijital ödemeler şirketi Coil ile işbirliği geçekleştirilecek.

Gates Vakfı Direktör Yardımcısı ve Miller Abel’in resmi Twitter hesabı üzerinden duyurduğu işbirliği kapsamında, Ripple’ın farklı ödeme defterlerini birbirine bağlayarak sınırlar arası işlemlerde kolaylık sağlayan Interledger Protokolü’nün yanında, vakfın geçen yıl kullanıma sunduğu ve söz konusu protokolü uygulayan Mojaloop ile “az gelişmiş ödeme sistemleri” desteklenecek.

