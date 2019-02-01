Garanti’den ekonomiye 311 milyar lira kredi desteği

İstanbul, 1 Şubat () - Garanti Bankası'nın konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 399 milyar 153 milyon lira, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 311 milyar 176 milyon lira oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Fuat Erbil, "2018 yılı gerek ekonomimiz gerek sektörümüz için hareketli geçen bir yıldı" dedi ve ekledi:

"Proaktif yönetimimiz, yetkin çalışan kaynağımız ve ihtiyatlı risk politikalarımızla güçlü bilanço yapımızı korurken, ekonomiye katkı sağlamaya devam ettik.

"Yüksek sermaye yeterlilik rasyomuzun verdiği güvenle ülke ekonomisine katkımız 311 milyar lira oldu.

"Yılı, TL kredilerde, özel bankalar arasında tüm ürünlerde pazar payı kazanarak kapattık.

"Bireysel kredi ve kredi kartlarındaki lider pozisyonumuzu korurken, fonlama tarafında da mevduat odaklı ve dengeli yaklaşımımız artarak devam etti.

"Yılbaşından bu yana kredi mevduat oranımızı 14 puan iyileştirdik. Borçlanma programı çerçevesinde son çeyrekte yurt dışı piyasalardan toplam 1.3 milyar doları aşan finansman sağladık.

"Bu işlem, 2018’in son çeyreğinin en uzun vadeli ve en yüksek montanlı borçlanması oldu.

"Ülke ekonomisine sağladığımız katkının gururunu yaşarken, elde edilen fonlamayla piyasaya sağladığımız bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz."

Garanti’nin çalışmalarının uluslararası çevrelerden de takdir görmesinin gurur verici olduğunu belirten Erbil, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşüm ve müşteri deneyimi alanındaki yenilikçi projelerimizle, World Finance Magazine tarafından Garanti, Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası ve Garanti Cep de, Türkiye’nin En iyi Mobil Uygulaması ödüllerine layık görüldü.

"2018 yılında tüm şubelerimizin yeni şube ve hizmet modelimiz çerçevesinde dönüşümünü tamamladık.

"Bu yeni model ile saha yapımızın etkinliğini artırarak müşterilerimize daha hızlı çözümler sunmayı ve daha kaliteli bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz.

"Şubelerimizin yanı sıra dijital kanallarımızı da yeni teknolojilerle daha entegre hale getirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"Makro gelişmelerden bağımsız olarak, stratejimizin temelini oluşturan müşterilerimiz ve iş modelimize yönelik yatırımlarımızla sektördeki dönüşüme öncülük etmeyi sürdüreceğiz.

"Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." (Fotoğrfalı)