Garanti'ye “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’” ödülü

İstanbul, 18 Ocak () – Garanti Bankası, World Finance’in düzenlediği “Dijital Bankacılık Ödülleri 2018” kapsamında, “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası” seçildi.

Garanti mobil uygulaması Garanti Cep de, “Türkiye’nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması” ödülü aldı.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, ödül aldıklarından dolayı duydukları mutluluğu belirtti ve şöyle devam etti:

“Garanti olarak, dünyada bankacılık sektörünün saygın platformlarından Wold Finance tarafından son iki yıldır üst üste ‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’ ve mobil uygulamamız Garanti Cep ile ‘En İyi Mobil Bankacılık’ ödülüne layık görülmekten son derece mutluyuz.

“Zira bu ödüller, dijitalleşme yolculuğunda, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve fark yaratan öncü konumumuzla attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu göstermesi bakımından bizim için büyük anlam taşıyor.

“Müşterilerimize şubelerimizden verdiğimiz hizmetlerin neredeyse tamamını artık internet ve mobil kanallarımızdan da sunuyoruz.

“Her geçen gün daha iyisini geliştirmek için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sunduğumuz bu değerin müşterilerimizin yanında uluslararası arenada da kıymet görmesi, Garanti için olduğu kadar ülkemiz bankacılığı adına da bizlere gurur veriyor.

“Dijital bankacılık alanında geleceği öngören ürün ve hizmet stratejimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, öncü ve örnek olmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)