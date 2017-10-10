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Galip Öztürk, dünyanın en büyük bankasına ortak oldu !

Türkiye'nin en ünlü iş adamlarından biri olan Galip Öztürk dünyanın en büyük bankası olan ICBC'ye ortak oldu.

10 Ekim 2017 Salı 12:04
Galip Öztürk, dünyanın en büyük bankasına ortak oldu !

Metro turizmin sahibi , aynı zamanda Türkiye ve bölgede büyük yatırımları olan Galip Öztürk dünyanın en büyük bankasına ortak oldu.

Ünlü iş adamı Galip Öztürk , dünyanın en büyük bankası olan ICBC'nin Türkiye hisselerine 100 milyon liraya yakın yatırım yaparak ortak oldu.Bloomberk News'e açıklamalarda bulunan Galip Öztürk, 'Türkiye'nin geleceği batıda değil doğruda' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık yüzde 5'i halka açık olan ICBC Türkiye daha önce Tekstil Bank ismiyle hizmet veriyordu.

Ayrıca Galip Öztürk dün akşam Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'na da  500 bin TL prim vereceğini  sosyal medya hesabından duyurdu.

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