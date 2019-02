FT: Hissedarlar Deutsche Bank’ın ABD’deki işlerini azaltmasını istiyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Financial Tİmes'ın haberine göre, Deutsche Bank büyük hissedarları, Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sweing'e, zayıf performansı nedeniyle ABD piyasasından çıkması yönünde baskı yapıyor.

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, kimi yatırımcıların bankanın ABD’deki işlerini yaza dek bırakmasını isterken, en az dört denetim kurulu üyesi de bankanın ABD’de yürttüğü işlerini azaltması gerektiğini düşünüyor.

Deutsche Bank hisseleri son üç ayda yüzde 13.26 ve son on iki ayda yüzde 41.44 düştü. Banka ABD'de Danske AG’yi içeren kara para aklama skandalı sebebiyle araştırılırken, raporlar Deutsche Bank’ın Mayıs ayında yapılacak Avrupa seçimlerinden önce Commerzbank AG ile birleşmeyi değerlendirdiğine işaret ediyor.