FT: ABD ve AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Sonat Kerem / Kiev, 13 Şubat () - Birleşik Krallık merkezli Financial Times gazetesi, ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını ileri sürdü.

Financial Times gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve AB'nin, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda Ukrayna gemilerini ve askerlerini alıkoyması nedeniyle Moskova'ya karşı yeni yaptırımları yürürlüğe koymaya hazırlandığını yazdı.

Konunun 18 Şubat tarihinde AB dışişleri bakanlarının bir araya geleceği zirvede ele alınacağı belirtilen haberde, Rusya karşıtı yeni yaptırımların önümüzdeki iki ay içinde başlatılabileceği öne sürüldü.

Gazeteye bilgi veren bir kaynağın, ABD ve AB'nin Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlarının Rusya vatandaşları ile şirketlerini kapsayacağını söylediği belirtildi.

Diğer bir diplomatın ise, Rusya'nın Ukraynalı denizcileri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle ABD ve AB'nin tutumunun sertleştiğini belirterek, yaptırımlara önceden karşı olanların bile yeni yaptırım kararının arkasında durabileceğini öngördüğü kaydedildi.

Ukrayna'nın AB Özel Temsilcisi Kurt Volker'in ise, ABD ve AB'nin, Rusya'nın Ukraynalı denizcileri iade etmemesi ve Kerç Boğazı üzerinde kontrol kurmaya devam etmesi halinde alınabilecek önlemleri görüştüğünü söylediği belirtildi.