Fotoğraflar // Bakan Varank ve Bakan Dönmez AR-GE ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisini açılışını yaptı

Fotoğraflar // Bakan Varank ve Bakan Dönmez AR-GE ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisini açılışını yaptı

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