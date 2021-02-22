Ford Otosan, İki Çalışanına 248 Milyonluk Tazminat Davası Açtı

Dünya gazetesinde yer alan habere göre otomobil üreticisi Ford Otosan, iki çalışanı hakkında 247 milyon 800 bin TL’lik tazminat dacası açtı. Şirket, çalışanlarının bayi alacakları ve cari hesaplarla ilgili usulsüzlüklerinin ve suistimallerinin tespit edildiğini bildirdi.

KAP açıklaması gönderildi

Ford Otosan tarafından, KAP’a gönderilen açıklamada “"Söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247.8 milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Ford Otosan’daki usulsüzlüğe neden olduğu öne sürülen çalışanların, “Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri” ve bayi alacaklarını takip eden çalışan olduğu bildirildi. Şirket, olayın şirketin mali tabloları üzerinde yarattığı etkiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.