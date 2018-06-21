EKONOMİ - EURABAU: Son iki yıldır mağdur olan insanlara destek olmak amacıyla bu projeye dahil olduk. EURABAU'nun konu ile ilgili 30 yılı aşkın tecrübesi var, bu tecrübemizi Türkiye'de kullanacağız.
EKONOMİ - EURABAU: Son iki yıldır mağdur olan insanlara destek olmak amacıyla bu projeye dahil olduk. EURABAU'nun konu ile ilgili 30 yılı aşkın tecrübesi var, bu tecrübemizi Türkiye'de kullanacağız.
EKONOMİ - EURABAU: Son iki yıldır mağdur olan insanlara destek olmak amacıyla bu projeye dahil olduk. EURABAU'nun konu ile ilgili 30 yılı aşkın tecrübesi var, bu tecrübemizi Türkiye'de kullanacağız.