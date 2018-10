KIZILTEPE (Mardin), ()- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yumurta üretimi yapan Cibrail Dinler, bölgede yumurta üretimi, satışı ve ticaretinde herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Dinler, "Doların yükselmesiyle birlikte fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz" dedi.

30 kişinin çalıştığı tesiste günlük 220 bin yumurta üretimi yapan Dinler, "Benimle birlikte Mardin'de 7 arkadaşım daha yumurta üreticiliği yapıyor. Bir yumurtanın ömrü 21- 27 gün arasındadır. Son zamanlarda doların yükselişiyle, girdiler yükseldiği için yumurta fiyatı biraz olsun yükseldi. Ama fırsatçılık yapılıyor. Şu an 40 kuruştan sattığımız yumurta, bakkal ve küçük marketlerde 60 kuruşa, daha büyük marketlerde ise fahiş fiyata satılmaktadır" dedi.

Cebrail Dinler, Cumhurbaşkanının talimatı ile belediyelerin zabıtalar aracılığı ile denetlemeler yaptığını da hatırlatarak, "Bu fırsatçılara, korsan satıcılara büyük cezalar kesiliyor. Türkiye'de eğer yumurta sıkıntısı yok. Yumurta sıkıntısı olsa, şu an yumurta ihracatı yapamazdık. Şu an Irak’a, İran’a ve Suudi Arabistan'a kadar yumurta gönderiyoruz" diye konuştu.



