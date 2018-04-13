Fiyat belirsizliklerinde "Finansal Korunma - Hedging"

İstanbul, 13 Nisan () - Fabrizio Casaretto'nun, başta döviz piyasaları olmak üzere, küresel piyasalardaki yüksek dalgalanma ve belirsizliklere karşı bir tür korunma sağlayan "Finansal Korunma - Hedging" adlı kitabı Scala'dan yayımlandı.

Vatan Gazetesi Yazarı Ali Ağaoğlu, kitap ile ilgili "Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları" başlıklı yorumunda, "Kontrolsüz risk özellikle çok oynak piyasalarda bir felakete yol açabilir. Fiyat belirsizliklerinin, belirli olan ihtiyaçlar doğrultusunda, yönetilmesi gerekir. Bu kitap Ticari ve Finansal örnekler sayesinde, bazı risklerden arındırılarak güçlü yatırımlar yapılabileceğini ve sağlam bir gelecek inşa edilebileceğini anlatmaktadır. Finansal piyasaların dalgalanmalarında paranızı korumak, kötüsünden kayıplarınızı sınırlamak için finansal risk yönetimini öğrenmek elzem oldu. Finansal okur-yazarlığın ötesine geçilmesine katkısı olacak bir çalışma" dedi.

Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. Erdinç Altay kitabı, "Türev ürünler gibi giderek daha çok karşımıza çıkan karmaşık finansal araçların riskli dünyamızda nasıl kullanılabileceğini gösteren harika bir kılavuz kitap" diye tanımlarken, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası eski Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman Başaran, "Risk Yönetiminin olmazsa olmazı olan Vadeli İşlemler ve Opsiyon sözleşmelerinin kullanımı hakkında bu kitap bu alanda çok önemli bir açığı doldurmuştur" dedi.

Kitabın değindiği konulara ilişkin bilgi veren bir bölümünde de şöyle deniliyor:

"Ticaret yapan herhangi bir kişi aldığı fiyat ile sattığı fiyat arasında pozitif bir fark yaratıp kâr elde etmeye çalışır.

"Üretici ile arasındaki en büyük fark, tüccarın ne zaman fiziki pozisyona gireceğini önceden bilememesidir; dolayısıyla da satın alımı gerçekleştirmeden herhangi bir korunma yapması önerilemez.

"Borsada önceden alacağı vadeli kontratlardaki veya opsiyonlardaki bir uzun veya kısa pozsiyon, ciddi bir risk içerir.

"Nitekim daha sonra fiziki mal ile kapatması gerektiğinde spot piyasanın hangi seviyede olacağını bilemez ve ciddi zararlarla karşılaşabilir.

"Önceden yapabileceği işlemlerden biri, mal alımında düşük bir fiyat elde etmek için alım opsiyonu satın almak ve/veya yüksek bir fiyattan satışını garanti altına almak için satım opsiyonu satın almak olabilir.

"İkisinin kombinasyonu, aynı kullanım fiyatlı pozisyonlardan herhangi birinin priminin çok yüksek olması nedeniyle genellikle pek mümkün olmamaktadır.

"Tüccar olarak en büyük risk opsiyon satmak olabilir, nitekim önü çok açık zararlar yapılabilir." (Fotoğraflı)