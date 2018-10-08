Fitch Yunanisten bankalarının kredi notlarını yükseltti

İstanbul, 8 Ekim () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, bankalardan mevduta çekimine ilişkin limitler ve sermayenin dolaşılına yönelik yasal sınırlamaların 1 Ekim itibariyle kalkması sonrasında, Yunanistan bankaları için kredi notlarını yükseltti.

Alpha Bank ve NBG'nin uzun vadeli kredi notlarını "RD"den "CCC+" düzeyine yükselten Fitch, Eurobank Ergasias ve Piraeus Bank'ın uzun vadeli notlarını da "RD"den "CCC' düzeyine çıkardı.

Fitch, dört bankanın da kısa vadeli kredi notların "RD"den "C" düzeyine yükseltti.

