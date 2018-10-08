İstanbul, 8 Ekim () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, bankalardan mevduta çekimine ilişkin limitler ve sermayenin dolaşılına yönelik yasal sınırlamaların 1 Ekim itibariyle kalkması sonrasında, Yunanistan bankaları için kredi notlarını yükseltti.
Alpha Bank ve NBG'nin uzun vadeli kredi notlarını "RD"den "CCC+" düzeyine yükselten Fitch, Eurobank Ergasias ve Piraeus Bank'ın uzun vadeli notlarını da "RD"den "CCC' düzeyine çıkardı.
Fitch, dört bankanın da kısa vadeli kredi notların "RD"den "C" düzeyine yükseltti.
Fitch Yunanisten bankalarının kredi notlarını yükseltti
İstanbul, 8 Ekim () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, bankalardan mevduta çekimine ilişkin limitler ve sermayenin dolaşılına yönelik yasal sınırlamaların 1 Ekim itibariyle kalkması sonrasında, Yunanistan bankaları için...
İstanbul, 8 Ekim () - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, bankalardan mevduta çekimine ilişkin limitler ve sermayenin dolaşılına yönelik yasal sınırlamaların 1 Ekim itibariyle kalkması sonrasında, Yunanistan bankaları için kredi notlarını yükseltti.