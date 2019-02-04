Finike halindeki sebze fiyatlarında düşüş

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'daki Finike Toptancı Hali'nde, sebze fiyatlarında ciddi oranda düşüş oldu. Fiyatı 10 liraya çıkan çarliston biber 4,5 liraya, 9 lira olan köy biberi 6 liraya, 7 liraya çıkan patlıcan 4,30 liraya kadar geriledi. Salatalığın 30 Ocak'ta 4,20 olan fiyatı ise bugün itibarıyla aynı fiyattan tezgaha çıkarıldı.

Finike Toptancı Hali'nde, 22 Aralık'ta 2,5- 3 lira olan domatesin fiyatı, 14- 30 Ocak'ta 3,5- 4,80 liraya kadar çıktı. Çarliston biberin fiyatı 2,80 liradan 14 Ocak'ta 7,30, 30 Ocak'ta ise 8 liraya yükseldi. Acı çarlistonun fiyatı 4,3 liradan 14 Ocak'ta 8, 30 Ocak'ta 10 liraya; sivri biberin fiyatı 4 liradan 14 Ocak'ta 7, 30 Ocak'ta 9,5 liraya; kıl sivri biberin fiyatı 5,50 liradan 14 Ocak'ta 8,5, 30 Ocak'ta 11 liraya; kılçık sivri biberin fiyatı 6,50 liradan 14 Ocak'ta 9,5, 30 Ocak'ta 12 liraya; köy biberinin fiyatı 3,80 liradan 14 Ocak'ta 8, 30 Ocak'ta ise 9 liraya; dolmalık biberin fiyatı 3,80 liradan, 14 Ocak'ta 7,5, 30 Ocak'ta 8,5 liraya; kapya biberin fiyatı 5 liradan 14 Ocak'ta 5,70, 30 Ocak'ta da 7,70 liraya yükseldi. 22 Aralık'ta 3,40- 3,60 lira olan patlıcanın fiyatı, ürün azlığından yükselişe geçerek, 14- 30 Ocak'ta 7- 7,20 liraya çıktı. Kabağın fiyatı 3 liradan 14 Ocak'ta 4,5 liraya çıkarken, 30 Ocak'ta ise 4,20 liraya geriledi. Salatalığın fiyatı ise 22 Aralık'ta 2,5 lirayken, 14 Ocak'ta 4,50- 4,70 liraya çıktı, 30 Ocak'ta ise 4,20 liradan tezgahta yer aldı.

FİYATLAR GERİLEDİ

Finike Toptancı Hali'nde 4 Şubat itibarıyla domatesin fiyatı 2,80- 3,5 lira, çarliston biberin fiyatı 4,5 lira, acı çarliston biberin fiyatı 6 lira, sivri biberin fiyatı 7 lira, kıl sivri biberin fiyatı 8 lira, kılçık sivri biberin fiyatı 9,5 lira, köy biberinin fiyatı 6 lira, dolmalık biberin fiyatı 6,5 lira, kapya biberin fiyatı 5,5 lira, patlıcanın fiyatı 4,30- 4,5 lira ve kabağın fiyatı 3,20 lira oldu. Salatalığın fiyatı ise değişmedi ve 4,20 liradan tezgaha çıkarıldı.

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