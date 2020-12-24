Finansbank Müşteri Hizmetleri Numarası Direk Bağlanma 2021

QNB Finansbank müşteri hizmetlerine direkt ulaşmak ya da hangi işlemleri yapabileceğini merak eden vatandaşlarımız için direkt iletişim yollarını ve adım adım nasıl yapabileceklerini anlattık. Siz de haberimizi okuyarak QNB Finansbank müşteri temsilcinize en hızlı şekilde ulaşabilir ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Detaylar ise haberimizde.

QNB Finansbank hem yurt içinde hem de yurt dışında müşterileri olan köklü bankalardan biridir. Birçok diğer banka gibi QNB Finansbank’ta yüz binlercesi müşterisine en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyor. Bunun içinde şube dışında müşteri hizmetleri ile vatandaşlarımıza 7/24 iletişimde kalmaya çalışıyorlar. Sesli yanıt sistemi sayesinde QNB Finansbank müşteri hizmetlisi ile iletişime geçebilir, sorunlarınızı çözebilir, aklınızdakileri sorabilir ve şikâyetleriniiletebilirsiniz. İstediğiniz saate evinizden çıkmadan nerede olursanız olun destek ya da yardım alabilirsiniz.

Vatandaşlarımız QNB Finansbank müşteri hizmetleri ile şikâyet, kredi çekme başvurusu, para yatırma ve havale gibi birçok farklı işlemlerini kolay şekilde halledebilirler. Kendi başlarına halledemedikleri sorunları ya da karşılaştıkları bir problemde destek alabilirler.

Fakat QNB Finansbank müşteri temsilcisine ulaşmadan önce birkaç adımdan geçmeniz gerekmektedir. Bu yüzden sizlere adım adım nasıl direkt QNB Finansbank müşteri temsilcisine bağlanırsınız yazdık.

QNB Finansbank Müşteri Hizmetleri

Vatandaşlarımız aşağıdaki adımları takip ederek kolay ve en hızlı yoldan QNB Finansbank müşteri temsilcisine ulaşabilirler.

Vatandaşlarımız ilk olarak 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank müşteri temsilcisini aramaları gerekmektedir Daha sonra ise sesli komut sisteminde 1 tuşlamasını yapmalıdırlar Daha sonra ise vatandaşlarımız tekrar 5 ve 4 tuşlamasını yapmalıdırlar Ufak bir beklemeden sonra eğer sıra da yok direkt olarak müşteri temsilcisi ile görüşebilirsiniz

Vatandaşlarımız zaman zaman yoğunluk ile karşı karşıya kalabilirler. Bu sebeple günün yoğun olmayan saatlerinde aramak en iyi çözümdür.

QNB Finansbank İletişim

Müşteri hizmetleri haricinde QNB Finansbank’a birçok farklı yoldan da ulaşabilirsiniz. İşte iletişim kanalları;

Finansbank Alo Kredi Hattı: 0850 220 85 73

Finansbank internet bankacılığı: https://www.qnbfinansbank.com/

Finansbank İletişim Formu: https://www.qnbfinansbank.com/bize-ulasin/bize-ulasin

Vatandaşlarımızın iletişim kanalı ile ilgili sık sordukları bir diğer soru ise neden 444 ile başlamadığıdır. Eskiden bankalar 444 ile başlayan numaralar üzerinden hizmet vermekteydi fakat bu sistem 0850 olarak değişti. Bazı bankalar her iki numarayı da kullanırken bazıları ise eski olan 444 ile başlayan numaralarını kullanımdan kaldırdı. QNB Finansbank’ta bu bankalardan biridir.

QNB Finansbank

Banka aynı zaman ATM Bankacılığı, internet bankacılığı ve mobil şube olarak hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız işlemlerini bu kanallar üzerinden de yapabilirler.

2011 yılında ise QNB Finansbank müşterilerine vermiş olduğu hizmet kalitesi nedeniyle “En İyi Çağrı Merkezi” ödülü almaya hak kazanmıştır.

Müşteri Hizmetleri ile Yapabileceğiniz İşlemler

Vatandaşlarımız QNB Finansbank müşteri hizmetlerine ulaşarak aşağıdaki bireysel işlemlerin hepsini gerçekleştirebilirler;

Şifre işlemleri Kredi kartına dair işlemler Kart harcamalarını taksitlendirme/ öteleme Kredi başvurusu yapılabilir Ek hesap açılabilir Tüm para transferleri Fatura Ödemeleri MTV Ödemeleri Tüm yatırım işlemleri Vadeli yatırım hesabı açma- kapama

Sizde yukarıdaki iletişim bilgileri üzerinden QNB Finansbank müşteri temsilcisiyle iletişime geçerek tüm sorunlarınızı hızlıca çözebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 19:22