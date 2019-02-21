Finansal Hizmetler Güven Endeksi Şubat’ta 4.4 puan arttı

İstanbul, 21 Şubat () - Finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Şubat’ta aylık 4.4 puan arttı.

Merkez Bankası’nın (MB) yayınladığı Şubatayı Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarına göre FHGE bir önceki aya göre 4.4 puan artışla 131.2 düzeyine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, FHGE'yi;

- son üç aydaki iş durumu düşüş yönünde etkilerken,

- son üç aydaki hizmetlere olan talep ve

- gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi artış yönünde etkiledi.

Merkez Bankası açıklamasında, "İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğunu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görülmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin azaldığı, ancak gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin güçlendiği belirtildi.

2019 yılı Ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde;

- "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)",

- "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 3.7 ve yüzde 20.8 artarken,

- "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe bir önceki aya göre 10.6 puan düştü. (Grafik)