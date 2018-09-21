Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

İstanbul, 21 Eylül () – Finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Eylül’de 7.6 puan düştü.

Merkez Bankası’nın (MB) yayınladığı Eylül ayı Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarına göre, FHGE bir önceki aya göre 7.6 puan azalışla 154.3 düzeyine geriledi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artırırken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi düşürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı görüldüğü belirtildi.

Eylül ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 6.8, 24.6 ve 15.4 puan azaldı. (Grafik)