FİKKO'da piyasa gelişmeleri ve konkordatolar görüşüldü

İstanbul, 30 Ocak () - Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO) üçüncü toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda;

- küresel finansal piyasalardaki gelişmeler,

- bunların Türkiye'deki finansal ve reel sektöre etkileri,

- bu çerçevede alınmakta olan tedbirler,

- ekonomik dengelenme sürecinin özellikle iş gücü piyasasına etkisi,

- bu kapsamda istihdama yönelik önlemler,

- reel sektör firmalarının finansmana erişimi, kredi büyümesi ile ilgili alınacak tedbirler,

- ve kur risklerinin yönetilmesi ele alındı.

Açıklamaya göre toplantıda ayrıca, kamu bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları görüşüldü.

Buna göre, toplantıda konkordatolar ile ilgili son gelişmeler, yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasının suistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Açıklamada;

- Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci,

- sermaye piyasalarının derinleştirilmesi,

- yeni ürünler çıkarılması,

- menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması,

- kredi veren kuruluşların uzun vadeli finansmana erişimi için önem taşıyan "İpotek Finansman Kuruluşu" kurulması süreci,

konularında yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirildiği belirtildi.

