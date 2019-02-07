Fed/Quarles: 2019 yılı stres testi yılı olacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, Ekonomik Eğitim Konseyi öncesinde yaptığı konuşmada, 2019 yılında düzenlenecek stres testlerinin Fed’in değerlendirmelerinde nasıl kalıcı değişiklikler yapacağıın göstereceğini söyledi.

Quarles, “Bu ‘ara’ yılda edineceğimiz deneyimler daha uzun bir test döngüsü için bilgilendirici olacak, tabi bu değişimler bir bildirim ve yorum sürecine tabi olacaklar” dedi.

Fed’in ilk denetimsel stres testini 10 yıl önce yaptığını söyleyen Quarles, bu testin finans piyasalarında istikrara sebep olurken, bankacılık sistemine de belirsiz bir dönemde destek olduğunu hatırlattı.

Fed’in önündeki mücadelenin testin gücünü korumak olduğunu söyleyen Quarles ekledi, “Testin gücünü korurken, etkinlik, şeffaflık ve kriz sonrası mevzuata bütünleşimini geliştirmek için çalışıyoruz. Stres testleri daha dinamik bir finans sistemine dair fikir verebilmek için daha dinamik olmalı.”

Fed, "büyük bankalara stres testini daha şeffaf hale getirmek" için harekete geçti ve finansal kuruluşlara portföylerinin potansiyel ekonomik şoklar altında nasıl performans gösterecekleri konusunda daha fazla bilgi sağladı.

Bankalar, 2019 yılında yapılacak stres testlerinde Fed'in bankaların bilançolarını test etmek için kullandığı modeller hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaklar. Buna göre, 2019 stres testinde uygulanacak en ağır senaryoda, işsizlik oranının mevcut yüzde 4.0 olan düzeyinden yüzde 10'a çıkması ve kurumsal krediler ile gayrimenkul piyasalarında gerilimin tırmanması da yer alacak.