Fed/Powell: Başkan Trump’tan bir davet almadım

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak () – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD başkanıyla görüşmeyen hiçbir Fed başkanının varlığında haberdar olmadığını söyledi ve henüz ABD Başkanı Donald Truımp’tan bir davet almadığını ekledi.

Washington Ekonomi Kulübü’nde konuşan Powell, Fed’in enflasyon verileri karşısında sabırlı olma yeteneği olduğunu ve iş piyasasının durumunun güçlü göründüğünü söyledi ve faiz oranlarını artırma yönünde bir planları olmadığını söyledi.

Hükümetin geçici olarak kapatılmasının uzması halinde ekonomiye etkisi olacağını ancak bu durum dışında herhangi bir ekonomik gerileme öngörmediğini söyledi.

Powell ayrıca Federal Rezervin bilançosunun "büyük ölçüde" daha küçük olacağını ve nicel sıkılaştırma programının devam edeceğini söyledi ve ekledi:

"Özellikle enflasyon düşük ve kontrol altındayken, bu iki açıklamadan hangisinin 2019'un hikayesi olacağına karar verirken, sabırla ve dikkatle izleme yeteneğine de sahibiz."

Powell "Faizler için önceden belirlenmiş bir seyir yok...özellikle şimdi... Eğer küresel büyüme daha yavaşlarsa, Sizi temin ederim... esnek ve hızlı bir şekilde politikaları harekete geçirebiliriz ve uygun olması durumunda bunu önemli ölçüde yapabiliriz" dedi.