Fed/Powell: ABD ekonomisi uzunca bir süre büyümeye dvam edeblir

İstanbul, 4 Ekim () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının ABD ekonomisinin büyümeye devam etmesine bağlı olarak tahmin edilen "nötr düzey"in üzerine yükselebileceği söyledi.

Powell, "Cari ekonomik büyüme uzunca bir süre devam edebilir" dedi ve ekledi:

"Bu devrin uzun bir süre daha devam etmeyeceğini düşünmek için neden yok. Eğer büyümenin gittikçe güçlendiğini ve enflasyonun yukarı hareket ettiğini görürsek, faiz artırımları konusunda biraz daha çabuk hareket edebiliriz. Eğer ekonominin zayıfladığını ya da enflasyonun aşağı gittiğini görürsek, biraz daha yavaş hareket edebiliriz" dedi.

