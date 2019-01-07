Fed/Mester: Faiz nötre yakın olursa Fed'in sonraki adımı zaman alabilir

İstanbul, 7 Ocak () - Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nötr faiz düzeyinde olması ya da en azından bu düzeye yakınlaşması durumunda, Fed'in sonraki adımlarının "zaman alabileceği" uyarısı yaptı.

American Economic Association'ın yıllık toplantısında konuşan Mester, "Ekonomik büyümenin yavaşlamasının beklendiği, düşük işsizlikle birlikte ücretlerin artmakta olduğunu, ekonominin konut gibi faize hassas sektörlerin zayıfladığı ve işsizlik oranının düşük bir seviyede aşağı yukarı istikrar kazandığı yeni bir dünyadayız" dedi.

Bu ortamda daha fazla ne yapılmasına ihtiyaç olduğunu söylemesi iin verilere bakmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Mester, "Daha fazla ilerlememiz gerekip geremediğini. Daha hızlı gitmemiz gerekip gerekmediğini, bekeyip bekleyemeyeceğimiz bize ekonominin söylemesine ihtiyacımız var. Olmamız gereken yer ulaşmış olabileceğimizi değerlendirmemiz gerekli" diye konuştu.

