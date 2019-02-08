Fed / Kaplan: Faiz oranlarını oldukları yerde tutmalıyız

İstanbul, 8 Şubat () - Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, "muhtemelen nötr düzeye yakın" olduğunu söylediği faizleri "birkaç ay daha oldukları yerde tutmak gerektiğini" söyledi.

Morningstar'ın haberine göre, Dallas'taki bir konferansta konuşan Kaplan, "enflasyon baskılarının" ekonomideki "yapısal güçler"e bağlı olarak, güçsüz kalmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu nedenle Fed'in faiz oranlarını oldukları yerde bırakması gerektiği uyarısı yapan Kaplan, "Her zaman hangi faizin destekleyici olduğunu, nötr faiz aralığının neresi olduğunu ya da hangi faizin sınırlayıcı olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Şimdi geriye baktığımızda nötr faizin ne olduğunu, nötr faize komşu olup olmadığımızı bileceğiz. Ben nötr faize yakın olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'ne yarıyıl para politikası raporunu 26 Şubat Salı günü sunacak ve aynı sunumu Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde de 27 Şubat günü yapacak.