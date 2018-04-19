FAO ve AB güçlü bir dijital tarım için gelecek görüyor

İstanbul, 19 Nisan () – “Güçlü Dijital Tarım İçin Birlikte” üst düzey e-tarım forumu BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Bulgaristan Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Bulgaristan dönem başkanlığı altında Tarımsal Strateji ve Yenilikler Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen konferans tarımdaki dijital uçurumu kapatmayı hedefliyor.

Dijital devrim çığır açan bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarıyla yaşamın her alanına nüfuz ederken, e-tarım uzmanları konuyu bu hafta Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da hükümet, sivil toplum ve sektör temsilcileri ile uluslararası bir toplantıda tartışılıyor.

Katılımcıların salı günü Sofya'ya yakınlarında iki çiftliği ziyaret etmesiyle bir çalışma turu gerçekleşti. Etkinlik kapsamında tematik ve etkileşimli oturumlar, proje sunumları ve panel tartışmaları gerçekleşecek.

FAO tarımsal inovasyon ve bilgi paylaşım yetkilisi Nevena Alexandrova açılış konuşmasında, “FAO e-tarımı tarımsal ve kırsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak görüyor. E-tarım gelişmiş bilgi ve iletişim süreçleri aracılığıyla değişimi tetikliyor” dedi.

Etkinlik e-tarımı desteklemek için yalnızca dijital teknolojilerin tarımdaki potansiyel politika seçenekleriyle ilgili farkındalığı arttırmayı ve mevcut girişimleri teşvik etmeyi değil, aynı zamanda ilgili tüm aktörler arasında bağlantı kurmayı ve bilgi paylaşımı ve diyalog için bir ortam yaratmayı amaçlıyor.

Alexandrova-Stefanova internet erişiminin yüzde 28 seviyesinde olduğu Orta Asya ile bazı ülkelerde yüzde 98 olan AB ülkeleri arasındaki ayrışıklığa dikkat çekti.

Çiftçilik teknolojilerinin ve süreçlerinin giderek artan karmaşıklığı ile çiftçilerin zorlukları katladığı ifade edilirken, diğer modern teknolojiler, veri analizi, dijital yenilikler ve “işlerin internetleşmesi” ile birlikte hassas ve akıllı tarım sistemleri, çiftçilerin daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir şekilde gıda üretmelerine yardımcı olma konusunda büyük bir potansiyel oluşturuyor.

Alexandrova-Stefanova “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin benimsenmesiyle, küresel toplum hiç kimseyi geride bırakmama taahhüdünde bulundu. Zorlukların üstesinden gelmek ve bunu gerçekleştirmek için sistem düzeyinde eylemlere ihtiyacımız var” dedi.

FAO ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 2016 yılında ülkelerin ulusal e-tarım stratejilerini ve yol haritalarını geliştirmelerine yardımcı olmak için ulusal bir e-tarım strateji rehberi ve araç seti yayınladı.

Alexandrova-Stefanova “FAO’da teknolojinin tarımdaki sorunları tek başına çözemeyeceğimize inanıyoruz. Ancak kanalların, süreçlerin ve araçların doğru şekilde bir araya gelmesiyle en çok ihtiyaç duyulan yerlerde bir kalkınma değişikliği yapabilir” dedi.