Faizsiz Kefilsiz Teminatsız 120 Aya Kadar Konut Kredisi Fırsatı Başladı

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarımız tekrar konut kredilerine yönelmeye başladı bile. Her ne kadar geçen yaz ayında verilen düşük faiz oranları görülmese de bankalar çeşitli kampanyalarına devam ediyor. Bunlardan biri de Türkiye Finans Katılım bankasının sunduğu faizsiz kredi kampanyası. Yükselen piyasadaki faiz oranları karşısında Türkiye Finans’ın faizsiz konut kredisi adeta fırsat niteliğinde.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ FIRSATI BAŞLADI

Vatandaşlarımız yaz aylarının gelmesiyle birlikte tekrardan emlak sektörüne yöneldi. Piyasadaki faiz oranlarını araştırmaya başlayan vatandaşlarımız ise hiç memnun değiller. Faiz oranlarının yükselmesinden şikayetçi olanlar içinse fırsat niteliğinde bir kampanya başladı.

Piyasadaki yüksek faiz oranlardan korkanlar ya da her ne sebep olursa olsun faize girmek istemeyen vatandaşlarımız için çözüm burada. Türkiye Finansbank vatandaşlarımıza faizsiz konut kredisi vereceğini duyurdu.

FAİZ YOK KAR PAYI ORANI VAR

Vatandaşlarımız faizsiz kredi mantığının nasıl işlediğini merak ediyorlar. Evet hiçbir banka kazancı olmadan vatandaşlara kredi fırsatı sunmaz. Türkiye Finans’ın da bu kampanyadan bir geliri var fakat diğer bankalardan farklı. Banka vatandaşlardan faiz oranı yerine oldukça düşük kâr payı oranları alıyor.

Siz faizden uzak bir şekilde finansman desteğinizi alırken banka da ev sahibi olmanız için sizden ufak bir kâr payı oranı talep ediyor. Banka sizin yerinize evi satın alınıyor ve vade sonundaki değerine göre de evin sizden kâr payı oranı talep ediyor. Böylece siz faizden uzak durmuş ve daha az masrafla ev sahibi olurken banka da kazanç sağlamış oluyor. Özellikle de yükselen faiz oranlarından sonra çok tercih edilen bu sistemde ise vatandaşlara sunulan vade oranı 120 ay. Vatandaşlarımıza Türkiye Finans tarafından 120 ay içinde %1,50 kâr payı oranı sunuluyor. 120 ay 100 bin finansman desteği içinse vatandaşlarımızın aylık ödemesi gereken taksit bin 801 liraya denk gelmekte.

ÖDEME PLANINI SİZ BELİRLEYİN

Türkiye Finansbank faiz oranlarında vatandaşlara kâr payı ile finansman desteği vererek büyük bir destek çıkıyor. Fakat banka bunun yanı müşterilerine ödeme planında da yardımcı oluyor.

Artan Taksitlerle vatandaşlar ödemelerine düşük oranlarda başlıyor ve ay geçtikçe ödemeleri artıyor. Konut alımlarında ilk aylarda eşyadır, ev sorunları derken ekstra masraflar çok oluyor. Bu gibi masrafları düşünen vatandaşlarımızın için bu ödeme planı oldukça ideal.

Azalan taksitlerle birlikte de vatandaşlarımızın ilerleyen dönemler de daha da rahatlıyor. Bir diğer ödeme yöntemi de ara ödemeli dönem. Vatandaşlarımız kendi belirledikleri periyodlara göre ödeme yaparlar. Yani ister 3 ayda bir ister 6 ayda bir isterseniz de 12 ayda bir ödeme yapabilirsiniz.

Sabit taksitli ödeme seçeneğinin yanı sıra aynı zaman da banka değişken ödeme seçeneği de sunuyor. Yani ödeme planı tamamen vatandaşlarımızın bütçesine ve ödeme gücüne göre bireysel olarak planlanıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Türkiye Finansbank’ın konut finansman desteğine herkes başvurabilir. Banka kimseden ön koşul talep etmemekte ve kredi notuna bakmamakta. Sadece başvurunuzu yapmanız ve ödeme planınızı belirlemeniz yeterli.

BANKADAN İSTENEN BELGELER

Banka vatandaşlardan nüfus cüzdanı ve gelir belgesi haricinde sadece alınacak konuta dair tapu istemekte. Alınacak konutun kat mülkiyeti, kat irtifaktı ya da yapı kullanım belgesi izni olması gerekmektedir. Bunun haricinde banka vatandaşlardan ek teminat talep etmemektedir.

Başvurular içinse vatandaşlarımızın bizzat banka şubelerine gitmeleri ve şahsi olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.