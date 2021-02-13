Faizsiz Ev ve Araba Şirketlerine Yeni Düzenleme: Sermaye Şartı Geliyor!

Faizsiz ev ve araba alma sistemi, Türkiye’de her geçen gün yaygınlaşan bir sistem. Bankalardan yüksek faiz oranı ile kredi çekmek yerine tasarrufunu biriktirerek, faizsiz bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu sistemleri tercih ediyor. Ancak bu sektörde her geçen gün yeni bir şirketin açılması da akıllara soru işaretlerini getiriyor. Vatandaşların mağdur olmaması adına faizsiz “helal konut” şirketlerine bir dizi yeni şart getirildi.

En az 5 milyar TL faizsiz kaynak istenecek

250 bin kişi faizsiz birikim sistemini kullanıyor

TBMM’de konuyla ilgili üzerinde çalışılan teklife göre faizsiz konut şirketlerine çeki düzen vermesi beklenen plan, en az 5 milyar TL kaynak şartı sunacak. Piyasada 50’nin üzerinde faizsiz ev ve araba şirketi bulunuyor ve yasa hayata geçtiğinde bu şirketler, 6 ay içinde 5 milyar TL gibi bir sermayeyi bulmak zorunda olacak. Birçok şirketin bu parayı bulamayacağı düşünülürken, çeşitli birleşmelerin ve ortaklıkların söz konusu olacağı, Körfez sermayeli faizsiz bankacılık şirketlerinin sektöre hakimiyetinin artacağı ifade ediliyor.

Gün modeli ile ilerleyen sistemde, kullanıcılar aylık birikiminlerini sisteme yatırıyor ve her ay sistemde bir kişiye ev ya da araba gibi bir ihtiyacının finansmanı karşılanıyor. Faizsiz olan bu sistemde buna karşın, katılım bedeli şirkete ödeniyor. Bu da, 400 bin liralık bir ev hedefi ile dahil olunan bir grupta ortalama olarak 40 bin liralık bir ödeme anlamına geliyor. Türkiye’de hesaplamalara göre 250 bin kişi şu anda faizsiz konut şirketlerinin müşterisi. 200 bin kişilik payı ise ilk 5 şirket alıyor.