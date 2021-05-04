Faizsiz 500 Bin Liraya Kadar Konut Kredisi Fırsatı! Mayıs Kampanyasıyla Herkes Ev Sahibi Olabilir

Kira fiyatları gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle vatandaşlar sahip olamayacakları evlere çok yüksek kiralar vermek yerine kendi evleri için kredi ödemeyi tercih ediyorlar. Fakat ev fiyatları da pandemi başından bu yana oldukça yükseldi. Ellerindeki gerekli finansman olmayan vatandaşlar da doğrudan bankalara yöneliyor.

Belki de hayatlarında bir kez konut kredisi alacak vatandaşlar her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Kendilerine en uygun faiz oranını ve ödeme planını sunan bankayı seçmeye çalışan vatandaşlarımız için bizde iki özel bankanın yeni fırsat kampanyalarını derledik. İki banka da vatandaşlarımız için uygun faiz oranları ve uzun vadeler sunmakta. Vatandaşlarımız pandemi döneminde bile üstelik konut kredisi için başvuruda bulunabilir. Diğer kredi kampanyalarını sitemizden takip edebilirsiniz. İşte kaçırılmayacak kredi fırsatı haberimizde.

KUVEYT TÜRK BANKASI'NDAN FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

Kuveyt Türk bankasıyla sunulan fırsatlarla vatandaşlarımız artık hayallerini ertelemek zorunda değil! Faizsiz kredi seçenekleriyle banka vatandaşlarımız uygun finansman oranları sağlıyor. 120 aya kadar vade seçeneğinin yanı sıra banka faizsiz sadece kar oranlarıyla finansman veriyor. Banka konut ekspertiz değerinin %90’ına kadar kredi olanağı sağlıyor vatandaşlarımıza.

Aynı zamanda sabit ödemeli ve esnek ödemeli imkanlar da sunuyor. Böylece vatandaşlarımız taksitlerin, azaltabilir ya da ara ödemeler yapabilirler. Tamamen vatandaşlarımızın bütçelerine özel ödeme planları sunuluyor.

Banka gurbette yaşayan vatandaşlarımızı da unutmuyor üstelik. Yabancı ülkede yaşayan vatandaşlarımız kazançların yabancı para cinsiden yatırabilir ve finansman desteği alabilirler.

Banka tüm bu fırsatları tek bir kampanyasında birleştiriyor ve vatandaşlarımıza aylık %1,54 kâr payı oranı sunuyor. Buna göre vatandaşlarımızın 100 bin liralık finansmanında aylık ödemeleri 1832 lira 120 ay sonu toplam geri ödemeleri ise 219 bin 946 lira olmakta.

AKBANK AYLIK %1,39 FAİZ ORANI

Ülkemizin köklü bankalarından biri olan Akbank’ta yaz aylarının gelişi ile birlikte faiz oranlarını güncelleyen bankalardan biri oldu. Vatandaşlarımız bankanın sunduğu uygun faiz fırsatlarıyla diledikleri eve sahip olabilirler. Banka aynı zamanda vatandaşlarımıza özel ödeme planları da sunmakta. Vatandaşlarımız isterlerse sabit faizli ödeme planlarından ya da değişken faizli ödeme planlarından yararlanabilirler.

Banka vatandaşlarımıza alacakları konutun ekspertiz değerinin %90’ına kadar da kredi imkânı sunuyor. Bankanın sunduğu bu kampanyadan yararlanmak için vatandaşlarımızın 18 yaşından büyük olması, geliri olması ve kredi risk durumunda bir olumsuzluk bulunmaması gerekiyor.

120 aya kadar vade sağlayan Akbank vatandaşlarımıza aylık %1,39 faiz oranı sağlıyor. Bu da şu anda piyasadaki en uygun konut kredisi faiz oranlarından biri demek. Eğer vatandaşlarımız banka aracılığıyla 100 bin liralık konut finansmanı alırlarsa, 120 aylık vade seçeneğinde aylık ödemeleri 1717 lira olmakta. 120 ay vade sonunda toplam geri ödemeleri de 206 bin 130 Türk lirası.

İSTEYEN DÜŞÜK FAİZ İMKANI

Ayrıca Akbank vatandaşlarımıza özel bir ödeme seçeneği de sunuyor. Vatandaşlarımız dilerlerse kredi faiz ödemelerinin bir kısmını öden yaparak faiz oranlarını düşürebilirler. Peşin faiz, kredi tutarının %1 ila %5 arasında ödenir. Vatandaşlarımız ödedikleri peşinata göre de faiz oranları düşer. Böylece vatandaşlarımız vade boyu daha düşük taksitler öder.