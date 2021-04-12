Faizsiz 3 Ay Ertelemeli Krediler ve 500 Bin Liraya Kadar Konut Finansmanı Burada!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte konut fiyatları tekrar artmaya başladı. Yaz gelmeden ev almak elini çabuk tutmak isteyen vatandaşlar içinse kaçırılmayacak konut fırsatları burada. Kuveyt Türk faizsiz konut kredisiyle, Akbank’ta esnek ödeme imkanlarıyla vatandaşlara kaçırılmayacak kredi fırsatları sunuyor.

Konut kredisi çekmek belki de her vatandaşın hayatında sadece bir iki kez yapacağı büyük işlerden biri. Bu nedenle vatandaşlar her kampanya ya da fırsattan haberdar olmak istiyor. Bizde sizler için iki büyük bankanın konut kredisi fırsatlarını derledik. Akbank vatandaşlara oldukça düşük faiz oranları sunarken Kuveyt Türk’te faizsiz kredi imkânı veriyor. İşte detaylar haberimizde.

AKBANKTAN AYDA %1,41 FAİZ ORANI

Akbank piyasadaki en düşük faiz oranlarından birine sahip. Banka konut kredisi için vatandaşlara sadece aylık %1,41 faiz oranı sunuyor. Aynı zamanda esnek ödeme imkanları da veriyor. Yani geri ödemelerinizi azalan- artan taksitlerin yanı sıra tamamen değişken ödemelerle de tamamlayabilirsiniz. Banka konut kredisi için vatandaşlarımıza 120 aya kadar da vade oranı imkânı veriyor.

Bankadan konut kredisi almak içinse vatandaşlarımızın aylık 1000 lira üzerinde bir gelire sahip olmaları gerekiyor. Aynı zamanda banka tamamlanmamış konut projeleri içinde kredi vermekte. Bu projelerde ise banka projeyi inceler ve yasa dışı bir işlem bulmazsa anında kredinize onay verir. 3 iş günü içerisinde ise vatandaşlar kredi onaylarını almış olurlar. Bank vatandaşlarımızdan teminat ya da kefil de talep etmez. Sadece söz konusu konut ipotek edilir.

Vatandaşlarımız Akbank aracılığıyla alacakları 100 bin lira için aylık ödemeleri 1 bin 732 lira olacaktır. 120 ay vade sonunda da bankaya geri ödenen toplam miktar 207 bin 949 liradır.

3 AY ERTELEMELİ FAİZSİZ KREDİ İMKANI KUVEY TÜRK’TE

Kuveyt Türk piyasadaki birçok bankanın aksine müşterilerine faiz oranı sunmuyor. Banka bunun yerine kâr payı oranları alıyor. Yani vatandaşlar faize bulaşmadan aldıkları vade sonu değeri üzerinden bir kâr payı oranıyla bankaya geri ödeme yapıyorlar.

Bankanın konut finansmanı için belirlediği kâr payı oranı ise %1,59. Banka yine diğer birçok banka gibi 120 aya kadar da vade seçeneği sunuyor. Alınacak konutlarında ekspertiz değerinin %90’ına kadar finansman desteği sağlanıyor. Banka konut ekspertiz için vatandaşlardan 1250 lira kesinti yapmakta. Aynı zamanda banka vatandaşların geri ödemelerini de hemen başlatmıyor. İsteyen vatandaşlar ödemelerine 3 ay sonra başlayabilirler.

Bankadan alınacak 100 bin liralık finansmanda ise vatandaşların ödemeleri 1871 lira olmakta. 120 ay vade sonu geri ödemeleri de 224 bin 634 lira.

BAŞVURU BELGELERİ

Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşların öncelikle kredi çekecekleri bankanın bir şubesine müracaat edip form doldurmaları gerekmekte. Bunun dışında kredi kullanmak isteyen kişiden satın alınmak istenen taşınmazın tapusunun bir nüshası, kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden birinin fotokopisi, güncel ikamet adresi veya şahsına kayıtlı güncel bir su, elektrik, doğalgaz vb. faturası ve gelir belgesi talep ediliyor.

Maaşlı çalışan kişilerden kredi kullanmak istemeleri halinde banka maaş bordrosu, çalıştıkları şirkete ait antetli kağıtta kendi maaşları üzerinde bir kredi veya limitleme bulunmadığına dair yazı ve şirketin imza sirkülerinin nüshası istenmektedir.

Serbest meslek ile uğraşan kişilerin konut kredisi kullanabilmeleri için ise bankaların talep ettiği belgeler arasında güncel vergi levhasının bir nüshası, firmaya ait imza sirküleri, ticari faaliyet belgesi, son 1-3 yıl içerisindeki gelir ve bilanço dökümü, güncel Kurumlar Vergisi ödemesine ilişkin dekont ve firmanın kuruluş duyurusu bulunan ticari sicil gazetesi nüshası bulunmaktadır.

Emekli vatandaşların konut kredisi kullanabilmeleri için bireysel şartlara ek olarak emekli maaşı cüzdanlarının bir nüshasını başvuru evrakları arasında bulundurmaları gerekmektedir.