Faizsiz 10 Bin Lira Kredi Fırsatı İçin Son Günler! Başvurular 31 Mart’ta Kapanıyor

Özellikle koronavirüs salgını sürecinde dara düşen çiftçilerin imdadına Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri koştu. Nakit ihtiyacı olan ve faizsiz kredi kullanmak isteyen vatandaşlara can suyu gibi gelecek Bereketli Kredi projesini oluşturdu. Kredi borçlarını zamanında ödeyen kooperatif ortaklarını ödüllendirmek için başlatılan bu projede faizsiz olarak 10 bin liraya kadar kredi çekme imkanı sunuldu. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, bir açıklama yaparak söz konusu kampanyanın sona ermesine az bir zaman kaldığını hatırlattı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz yaptığı açıklamada Tarım Kredi ortağı olan ve geçtiğimiz sene borcunu zamanında ödeyen vatandaşlara, 2021 Ocak, Şubat ve Mart ayı boyunca, önceki sene kullandıkları kredinin yüzde 10'u kadar faizsiz kredi vereceklerini duyurdu. Bereketli Kredi kampanyasını işaret ederek ‘’Bu krediyle ortaklarımız bizden tarımsal girdi anlamında ihtiyacı olan ilaç, gübre, akaryakıt ve diğer tarımsal girdileri 10 bin Türk lirasına kadar faizsiz olarak alabilecekler.’’ dedi. Söz konusu kredi kampanyasını oluşturmaktaki amaçlarının kooperatif üyelerine borç ödeme alışkanlığı kazandırmak ve borçlarını düzenli ödeyen üyeleri ödüllendirmek olduğunu belirtti.

BEREKETLİ KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?

Bu haberi duyan vatandaşlar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin verdiği Bereketli Kredi’nin başvuru koşullarını merak etti. Kooperatif tarafından açıklanan bilgilere göre, bu krediden yararlanmak isteyen vatandaşların 2019 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri’nden 10 bin liradan fazla kredi kullanmamış olması ve 2020 yılında erteleme, yenileme, yapılandırma gibi çeşitli ödeme fırsatlarından faydalanmamış olması gerekmektedir. Ayrıca borçları alacak takibine düşen vatandaşlar da bu krediden yararlanamayacaktır.

FAİZ YOK MASRAF YOK

Bereketli Kredi kampanyası ile faizsiz kredi çekecek olan vatandaşlara Kaynak Kullanım Katılım Payı (KKKP), fon, komisyon gibi çeşitli kredi masraflarından muaf olacaklarının müjdesi de verildi. Vatandaşların ödeyeceği tek masraf tarımsal cari faiz oranıdır.

Söz konusu kredinin limiti de belirlendi. Vatandaşlar 2019 senesinde kullandıkları kredilerin yüzde 10’u kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bu miktar 10 bin lirayı geçmeyecek.

Herkesin merak ettiği bir diğer konu ise bu kredilerin kaç ay vade ile kullandırılacağıydı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kişinin kredi kullandığı tarihteki piyasa koşullarına ve gelir elde etme tarihlerine göre vade süresi belirleyeceğini duyurdu.

SON BAŞVURU 31 MART

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Bereketli Kredi kampanyası başvurularının 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceğini açıkladı. Faizsiz kredi fırsatından yararlanmak için bir an önce başvurunuzu gerçekleştirin.

BEREKETLİ KREDİ’YE NASIL BAŞVURULUR?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan açıklama ile birlikte Bereketli Kredi kampanyasına nasıl başvurulacağı da belli oldu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, kredi fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşları yaşadıkları il veya ilçede yer alan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri şubelerine beklediklerini söyledi.