Faiz Oranları Düşüyor Mu? 2021 Yıl Sonu Enflasyon Oranları Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 2021 yıl sonuna doğru enflasyon oranlarının ne olacağı belli oldu. Binlerce insan yükselen faiz oranları nedeniyle kredi çekmekte zorlanıyor. Vatandaşlarımız da kredi çekmek için faiz oranlarının düşmesini bekliyordu. Fakat faiz oranları yaz döneminde beri kademeli olarak artmakta. Hal böyle olunca da vatandaşlar konut, ihtiyaç ya da taşıt kredisi çekmek için faiz oranlarının düşmesini beklemeye başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2021 yılı içinse olası enflasyon raporunu paylaştı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı açıkladığı özel sunum da 2021 sonuna dair beklentiler de görülmüş oldu. Peki enflasyon düşecek mi ya da ne zaman düşecek haberimizde.

Merkez Bankası tarafından 2021 yılına dair enflasyon verileri açıklanmaya devam ediyor. Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal, olası enflasyon oranlarından bahsetti.

NACİ AĞBAL'DA KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI!

2020 yılında yaşanan parasal gelişim politikasına değinen Ağbal, yıllık kredi büyümesinin genişleme olarak kendisini gösterdiğini açıkladı. Yaşanan gelişme de ise en çok firma kredileri, konut kredileri ve ihtiyaç kredilerine talep olduğun aktardı. Yaz aylarında özellikle uygulanan para genişleme politikası nedeniyle kredi hacim tutarının 518 milyar bandına geldiğini aktardı yükselmiş olan kredilerden bahseden Ağbal önemli bir yavaşlamanın olduğunu açıkladı.

Ağbal ayrıca hem cari açıkta meydana gelen artış hem de sermayedeki kaybın rezerv kaybına neden olduğunu aktardı.

Ağbal vatandaşlarımızın borçlanma maliyetlerin yükseldiğini, bu uygulamalar nedeniyle birlikte tüketici enflasyon oranlarının %11,75 seviyesinden geçen yılın sonunda %14,60 seviyesine çıktığını aktardı. Başkan Ağbal tarafındansa yükseliş özellikle vurgulandı.

2021 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ BEKLENTİSİ NE ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olarak görevine devam eden Naci Ağbal, yaptığı sunumda ayrıca 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerine de değindi. Tahmini ise %9,4 olarak açıkladı. 2022 yıl sonunda ise enflasyon tahminini %5 olarak duyurdu.

HAM PETROL

Aynı zamanda Merkez Bankası ham petrol tahminlerini açıkladı. Merkez Bankası, bu yıl sonunda ham petrolden 54,4 dolar 2022 sonunda ise 52,1 dolar seviyesini ön görüyor.