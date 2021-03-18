Faiz kararının ardından dolarda sert düşüş!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden'ın, başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ileri sürülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katil olduğunu ve bunun bedelini ödeyeceğini söylemesi, tahvil faizlerinde görülen oynaklık ve PKK terör örgütü ile beraber hareket ettiği ve Türkiye'nin bütünlüğünü ortadan kaldırmayı hedeflediği gerekçesiyle HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) yönelik kapatma davası açılması üzerine dolar kurunda dalgalanma görüldü.

Dolar/TL güne 7.50'nin altında başladı. 7.65'i test eden dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından verilen karar üzerine yeniden 7.50'nin altına düştü. 18 Mart Perşembe gününe dolar/TL 7.49'dan başladı.

"Doğru vakit değil"

ABD Merkez Bankası (Fed) faizlerde değişikliğe gitmedi. Piyasalar, bunun üzerine faizlerin 2023 senesine kadar artmayacağından emin oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tahvil alımına yönelik muhtemel bir azaltma kararından önce açıklama yapılacağını ama şu anda tahvil alımının azaltılmasından bahsetmek için doğru vakitte olunmadığını dile getirdi.

Bunun üzerine dolar endeksinin 91.5 düzeyine kadar gerilediği görüldü. Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin günü rekor düzeyde tamamladığı fark edildi. 10 seneliklerin faizinin de ilk olarak 1.60'ya kadar gerilediği ancak bugünden itibaren 1.78'e kadar çıktığı görüldü.

Faiz kararından sonra düştü

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından faiz kararı bugün açıkladı. Yüzde 17 olan politika faizi, PPK (Para Politikası Kurulu) tarafından 200 baz puanlık artış ile yüzde 19'a çıkarıldı. Böylece dolar/TL 7.32'ye kadar geriledi. Euro/TL'nin de 8.80'nin altına düştüğü fark edildi.

"100 baz puanlık artış bekliyorduk"

İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sefer Şener, TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) elinin güçlendiğini belirterek, politika faizinde 100 baz puanlık artış beklediklerini söyledi. Fakat 200 baz puanlık artış yapıldığını belirten Prof. Dr. Şener, Amerikan piyasalarında 10 senelik ve 30 senelik tahvil faizlerinin arttığını hatırlattı. Prof. Dr. Şener, ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) tahvil faizlerinin 1.70'i gördüğünü ifade ederek, enflasyonun Nisan ayında yüksek olacağını ama daha sonra düşüşe geçeceğini dile getirdi. Enflasyon odaklı adım atıldığını belirten Prof. Dr. Şener, dövizde ciddi oranda bir düşüş gerçekleşeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 16:25