Faiz Artırımı Piyasaları Nasıl Etkiledi? Bitcoin Dolar Altın Fiyatlarında Son Durum

Perşembe günü gözler Merkez Bankası’ndan gelecek olan faiz kararındaydı. Altın, dolar ve borsanın yeniden şekillendiği faiz kararı sonrasında işte uzman yorumları;

ACI REÇETE

Salgın döneminde ülkemiz için yeni bir ekonomi sayfası açılmıştı. Ekonomideki köklü değişikliklerin habercisi de üst ekonomik yönetimde yapılan değişiklikler olmuştu. Önce Merkez Bankası başkanı değişmiş ve göreve Naci Ağbal getirilmişti. Ardından Ekonomi Bakanı Berat Albayrak yerine Lütfi Elvan geldi. Yaşanılan bu köklü değişimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan acı reçetenin altını çizmiş ve yapısal reformların geleceğini duyurmuştu.

YENİ BAŞKAN CESUR BİR ADIM ATTI

Bu açıklamaların ardından ise ülkemiz için yeni bir ekonomik düzen başladı. Atılan olumlu ve istikrarlı adımlarla birlikte dolar kuru kısa sürede 6,90 bandına kadar gerilemişti. Gelecek olan reform paketleri de yine güven ortamını koruyordu. Fakat dolar kurundaki artışlar ve enflasyon oranlarının beklenenden fazla gelmesiyle birlikte tehlike çanları tekrar çaldı. Merkez Bankası mart ayı kararını açıklamadan önce faiz oranları %17 oranındaydı. Yerli ve yabancı yatırımcının ortak beklentisi de 100 baz puanı bir faiz artışıydı. Fakat Merkez Bankası Başkanı Ağbal cesur bir adım atarak piyasaları şaşırttı. 18 Mart 14:00 tarihinde açıklanan karar ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artışla %19 oranına çıkarıldı. Gelen faiz kararı sonrasında ise altın, dolar ve borsa hızlı bir şekilde etkilenmeye başladı. İşte piyasalar da son durum;

BANKALARDA FAİZ ARTIŞI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Perşembe günü gerçekleştirilen PKK toplantısı sonrası gelen faiz kararının kısa sürede bankalara yansıması bekleniyor. Yakın zamanda politika faiz artışı kamu ve özel bankalar tarafından kredi ve mevduat faiz oranlarına yansıtılacaktır. Bazı bankalar daha şimdiden mevduat ve kredi faiz oranlarını güncellemeye başladılar bile.

Bankada parası olan vatandaşlarımız için faiz oranlarının artması müjde olacakken kredi çekmeyi düşünen vatandaşlarımız geri ödemelerde daha da zorlanacak.

DOLAR KURU DEĞER KAYBEDİYOR

Merkez Bankası’nın faiz artırımının ana hedeflerinden biri de enflasyon oranını düşürmek ve artan dolar kurunu frenlemek. Euro, Amerikan gibi dövizler karşısında Türk lirasının değerini arttırmak için yapılan bu faiz artışı ise olumlu sonuç verdi. Piyasaların beklentisinden fazla gelen faiz artışı ile birlikte Amerikan doları günü Türk lirası karşısında %2,58 değer kaybı ile kapattı. 7,22 bandını gerileyen dolar tekrardan düşüş eğilimine girmiş gibi gözüküyor.

Euro’da da benzer bir tablo yaşandı. Günü %3,02 değer kaybıyla kapatan Euro, 8,64 lira bandına kadar çekildi.

ALTINDA DÜŞÜŞ GECİKMEDİ

Altın fiyatları da Euro ve Amerikan doları gibi günü değer kaybı ile tamamladı. Gram Altın fiyatları yüzde 3,33 oranında gerileyerek 404,50 Türk lirası değerinde karşılık buldu. Çeyrek altın fiyatları ise yüzde 3,16 oranında değer kaybı ile günü 665 Türk lirası alış ve 675 Türk lirası satış fiyatı ile kapattı. Altının ons fiyatında da yüzde 0,80 oranında değer kaybı gözlemlendi. Özellikle de dolarda düşüş devam ettikçe altın fiyatlarında da gerileyiş kaçınılmaz olacak.

İSTANBUL BORSA GÜNÜ DEĞER KAYBI İLE KAPADI

Verilen kararların Borsa İstanbul kanadında da değişikliklere yol açtığı kesin.MB kararı sonrasında BIST endeksi günü yüzde 0,72 oranında bir değer kaybıyla noktaladı. Fakat Merkez Bankası’nınönceki faiz artırımı kararları sonrasında değer kazanmış olan hisseler bu sefer de istikrarını koruyarak yine yükseldi.

Neredeyse bir aylık bir sürece yakındır stabil değerlerde seyreden banka hisseleri tekrar yükselişe geçti. Akbank hisse değeri önceki kapanışta 5,99 Türk lirasındaydı.Hisse yüzde 3,01 oranında artış ile 6,17 Türk lirası değerine ulaştı. Garanti Bankası’nın hisse değeri de benzer bir yükselişle dünkü kapanış değeri olan 8,75 Türk lirasından yüzde 3,31 değer artışıyla 9,04 Türk lirası değerine çıktı.Kamu bankalarından olan Vakıfbank ve Halkbank da daha düşük oranlarda olsa da değer kazanımı ile günü sonlandırdılar.

BİTCOİN UZUN VADE DE KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Bitcoin geçtiğimiz hafta içerisinde 60 bin Amerikan dolarının üzerinde bir değere erişerek kripto para yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Bitcoin yatırımcılarının yoğun bir bölümünün beklentileri karşılanmış olacak ki büyük oranda kripto para el değiştirerek satış gerçekleştirildi. Hali ile yoğun satış dalgası yaşayan Bitcoin USD karşısında negatif bir eğilime girdi. Fakat bakıldığında anlık değeri 50-55 bin dolar sınırlarının yukarısında olan Bitcoin 59 bin doların üzerinde seyrederken yatırımcısını uzun vade de yine kazandırdı.