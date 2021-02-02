Fahiş fiyat artışı uygulanan ürün sayısı belli oldu!

Fahiş fiyat artışlarına ilişkin Türkiye genelinde denetimler sürüyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Pekcan, denetim yaptıktan sonra fahiş fiyat artışı uygulandığını belirledikleri ürünlerin satışını gerçekleştiren firmalardan savunma talep ettiklerini dile getirdi. Pekcan, söz konusu savunmaların değerlendirilmesinden sonra ceza verilip verilmeyeceğine Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından karar verildiğini söyledi.

"Geçen sene 798 firmaya ceza uygulandı"

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 495 firmaya geçen sene toplam 15 milyon 500 bin TL ceza uygulandığını belirten Pekcan, Reklam Kurulu tarafından ise 303 firmaya geçen sene toplam 13 milyon 300 bin TL ceza uygulandığını dile getirdi. Pekcan, yani toplam 798 firmaya 28 milyon 800 bin TL ceza uygulandığını ifade etti.

"1.094 üründe fahiş fiyat tespit edildi"

Türkiye genelinde son iki haftadır denetimlerin yoğunlaştırıldığına dikkat çeken Pekcan, 1 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'dan itibaren 4 bin 290 firmada yer alan toplam 46 bin 768 ürünün incelendiğini söyledi. Pekcan, firmaların 226'sında ve ürünlerin 1.094'ünde fahiş fiyat artışının uygulandığına dikkat çekerek, bakanlık olarak gerçekleştirdikleri denetimlerin yaklaşık yüzde 2,3'ünde fahiş fiyat tespitinde bulunduklarını aktardı. Kurul tarafından verilecek kararla birlikte bu firmalara ceza uygulanacağını kaydeden Pekcan, konuya ilişkin mevzuatlarda farklı düzenlemeler yapılacağını ekledi.

"Ayçiçeği fiyatlarında yüzde 95 artış gerçekleşti"

Pekcan, dünya genelinde koronavirüs döneminde emtia ve gıda fiyatlarının arttığını belirterek, Türkiye'de yüzde 50-65 arasında değişiklik gösteren bir oranda ayçiçeğine ilişkin iç tüketimin karşılanabildiğini söyledi. Pekcan, bu konuda yüzde 35 oranında ithalata bağımlı olunduğunu ifade ederek, ayçiçeği fiyatlarının dünya genelinde ilk olarak 375 dolara, ardından 730 dolara yükseldiğini kaydetti. Dünya genelinde ayçiçeği fiyatlarında yüzde 95 oranında (dolar bazında) artış gerçekleştiğini duyuran Pekcan, Türkiye'nin en fazla ayçiçeği ithal ettiği Rusya ve Ukrayna tarafından kısıtlamalar getirildiğini hatırlattı.

"İhracata vergi getirildi"

Pekcan, ham ayçiçeği yağı ihracatına yönelik 135 Euro vergi getirildiğini belirterek, ayçiçeği tohumunun ihracatına yönelik ton başına 165 Euro vergi getirildiğini söyledi. Arpanın ihracatına yönelik ton başına 10 Euro vergi konduğunu kaydeden Pekcan, mısır ihracatına yönelik ton başına 25 Euro ve buğday ihracatına yönelik ton başına 50 Euro vergi konduğunu dile getirdi.

"Hindistan ve Çin'den aşırı talep var"

Pekcan, stok sebebiyle Hindistan ve Çin'den aşırı talep geldiğini belirterek, söz konusu ülkelerin alıcı olarak hiç Karadeniz'de bulunmadıklarına dikkat çekti. Bu konuların Gıda Komitesi'nde ele alındığını kaydeden Pekcan, kendi politikalarını geliştirdiklerini söyledi.

Fahiş fiyat artışı görürseniz ne yapmalısınız?

Bir ürüne fahiş fiyat artışı uygulandığını fark ederseniz ALO 175'i arayarak şikâyetinizi iletebilirsiniz. İkinci bir seçenek olarak da HFA (Haksız Fiyat Artışı) uygulamasını indirerek şikâyetinize ilişkin bildirimde bulunabilirsiniz. Fahiş fiyat artışı uygulayan firmalar konusunda çevrenizdekileri uyarmanız önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları ezdirmeyeceğine ve fahiş fiyat uygulayan firmalara ağır cezalar uygulanacağına dair açıklamasından sonra denetimler sıkılaştırıldı. Hatta bazı firmaların paniğe kapılarak ürün fiyatlarını düşürdükleri fark edildi. Fakat ayçiçek yağı ve yumurta gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarına vatandaşların isyanı sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 14:59