Fahiş fiyat artışı olan ürünlere yönelik çağrı: Fotoğrafını çekin!

Türkiye'de fahiş fiyat uygulanan ürünler vatandaşları zor durumda bırakıyor. Özellikle ayçiçek yağı ve yumurta fiyatlarındaki artış cep yakmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda ürünlerine uygulanan fahiş fiyat artışı sorununun çözüleceğine dair mesaj verdi.

"Yüzde 100 zam uygulandı"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu, Türkiye'de ayçiçek yağı fiyatlarının iki kata yakın artış gösterdiğini belirtirken, yumurta fiyatlarına da yüzde 100 zam uygulandığını söyledi. Ağaoğlu, meyve ve sebze ürünleri ile süt ve süt ürünlerine de fahiş fiyat artışı uygulandığına dikkat çekti. Kamu yetkililerinin piyasa denetleyicisi olduklarını belirten Ağaoğlu, fahiş fiyat artışının tanımına değindi.

"Fiyat artışlarının yapay olduğu tespit edildi"

Ağaoğlu, yönetmelikte fahiş fiyat artışının "fiyat değişimlerinden herhangi bir şekilde etkilenilmemesi ancak etkileniyormuş gibi davranarak makul bir gerekçe olmadan ürünlerin satış fiyatlarında artışa gidilmesi" şeklinde tanımlandığını kaydetti. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerden ürünlerdeki fiyat artışlarının yapay olduğunun anlaşıldığını belirten Ağaoğlu, vatandaşlara seslendi.

"Etiketlerin mutlaka fotoğrafını çekip bakanlığa iletin"

Ağaoğlu, fahiş fiyat artışı uygulandığı fark edilen ürünler konusunda Ticaret Bakanlığına bilgi verilmesi gerektiğini ifada ederek, söz konusu ürünlerin raf üstünde bulunan etiketlerinin ve fişlerin mutlaka fotoğraflarının çekilmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra bu fotoğrafların bakanlığa ait mobil uygulama üzerinden iletilmesi gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, ALO 175 aracılığıyla da şikâyetçi olunabileceğini aktardı.

Fahiş fiyat artışlarına yönelik şikâyetlerin artması üzerine Gıda Komitesi'nin toplanmasına yönelik karar alındı. Söz konusu komite toplantısında, fahiş fiyat artışlarına karşı alınabilecek önlemler değerlendirilecek. Toplantıda Ticaret Bakanı Pekcan'ın yanı sıra TCMB Başkanı Ağbal, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Hazine ve Maliye Bakanı Elvan yer alacak.

Vergilerde düzenlemeye gidilecek

Gıda Komitesi, koronavirüs döneminde talebin fazla olduğu gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışının önüne geçmek amacıyla alınacak olan önlemleri değerlendirecek. Toplantıda ucuz tüketim seferberliği dâhilinde ürün temelinde önlemler alınacak. Gıda ürünlerinin bazılarında ihracat sınırlaması yapılacak. Vergiler gereksinime göre tekrar düzenlenecek. Öte yandan, önemli ürünlere yönelik alım güvencesi sağlanacak. Türkiye'nin tüm illerinde konuya ilişkin planlama gerçekleştirilecek. Piyasa takibi ile stok takibi yoğun bir biçimde yapılacak.

Gündem ayçiçek yağı

Gıda Komitesi, fahiş fiyat artışı uygulanan ayçiçek yağı, yumurta, zeytinyağı ve bebek maması gibi ürünlere yoğunlaşacak. Söz konusu ürünlerde vatandaşları korumak üzere önemi hamlelerde bulunulacağı tahmin ediliyor. En son Gıda Komitesi tarafından yapılan toplantıda yaklaşık 270 ürünün takibe alındığı ifade edilmişti.

İhracat izni değerlendirilecek

2020 senesine patates, soğan ve limon gibi gıda ürünlerine yönelik ihracat izni getirildiği biliniyor. Gıda Komitesi, yine hangi gıda ürünlerine yönelik ihracat izni uygulanması gerektiğini ele alacak.